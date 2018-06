Herečka z Fantaghiro porodila dievčatko: Má 54 rokov a nikdy nebola šťastnejšia

Herečka Brigitte Nielsen a jej partner Mattia Dessi sa stali rodičmi malého dievčatka.

Herečka Brigitte Nielsen priviedla na svet svoje piate dieťa. Dala si tak najkrajší darček k okrúhlym narodeninám – o dva týždne bude mať 55 rokov.

Brigitte mala sľubne rozbehnutú kariéru. Hrala po boku Arnolda Schwarzeneggera vo filme Červená Sonja, s Eddiem Murphym si zahrala v Policajtovi z Beverly Hills. So Stallonem hrala vo filmoch Cobra a Rocky IV. Pamätáme si ju aj ako Temnú čarodejnicu z Fantaghiro.

Potom však prišiel alkohol a so všetkým to išlo z kopca. Brigitte bola štyrikrát vydatá (aj za Sylvestera Stalloneho) a mala štyri deti, neskôr však sama priznala, že chvíľami bola veľmi zlá mama. Potom však našla šťastie s Talianom Mattiom Dessim. Za ktorého sa vydala v roku 2006. Ten ju o rok neskôr presvedčil, aby išla na odvykaciu kliniku. Brigitte prezradila, že sa dlho snažili o umelé oplodnenie. Len minulý mesiac zverejnila, že je tehotná a v piatok priviedla na svet svoje piate dieťa. Po štyroch synoch (najstarší má 33 a najmladší 22 rokov) má teraz dcérku Fridu.

Rodičia povedali, že si naozaj užili jej "príchod" v Los Angeles. Podľa People hrdí rodičia povedali: "Naozaj sme šťastní, že sme mohli našu krásnu dcérku privítať v našich životoch. Bola to dlhá cesta, ale stojí to za to. Nikdy sme neboli viac zamilovaní."

Herečka podľa Sun zverejnila tehotenstvo fotkou, ktorú zverejnila na Instagrame a Twitteri. "Budeš skvelý ocko. Ľúbim ťa," napísala ku fotke seba a Mattiu na deň otcov.