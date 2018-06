Fehérváry dostal kľúč do NHL: Slovenský reprezentant si splnil sen!

Vystresovaný, ale nesmierne šťastný! Také pocity zažíval cez víkend obranca Martin Fehérváry (18), ktorý sa stal najvyššie draftovaným slovenským hokejistom. V 2. kole z celkového 46. miesta po jeho službách siahol čerstvý víťaz NHL Washington Capitals.

„Ťažko opísať prvé pocity, som nesmierne šťastný. Celý život som sníval o tom, že raz budem draftovaný nejakým klubom v NHL a teraz sa to udialo. Je to však iba prvý krok, taký kľúč do vstupnej brány NHL. Musím ďalej pokračovať v tom, čo robím a potom verím, že sa v zámorí aj presadím,“ vyjadril sa pre zámorské médiá Fehérváry, ktorý priznal, že zažíval v dallaskej aréne poriadny stres.

„Samozrejme, že som bol v strese, ale aj som si to poriadne užíval. Teším sa, že si ma vybral tohtoročný víťaz NHL Washington. Je to skvelá organizácia a dúfam, že aj mne sa o niekoľko rokov podarí získať slávny Stanleyho pohár,“ pokračoval Martin. „Chcem sa poďakovať aj otcovi, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že tu môžem byť, a aj mamine, ktorá zomrela, keď som mal 9 rokov,“ dodal Fehérváry, ktorý prezradil, že jeho vzorom bol odmalička Ľubomír Višňovský.

Ďalší draftovaní Slováci

Martin Pospíšil (útočník) 4. kolo - Calgary

Miloš Roman (útočník) 4. kolo - Calgary

Dávid Hrenák (brankár) 5. kolo - Los Angeles

Roman Durný (brankár) 5. kolo - Anaheim