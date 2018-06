Takto vidí zápas Rusko - Uruguaj Martin Jakubko: Prvý vážny test zbornej!

Ide do tuhého! Postup domáceho Ruska a Uruguaja do osemfinále bol jasný už po dvoch kolách A-skupiny. Obaja favoriti bez väčších problémov zdolali Saudskú Arábiu a Egypt.

Ich dnešný vzájomný súboj rozhodne o tom, kto pôjde z akého miesta medzi šestnástku najlepších. Tipovať sa neodvažuje ani expert na ruský futbal Martin Jakubko (38).

Pravdu má v tom, že Rusi sú zatiaľ príjemným prekvapením šampionátu. „Pred majstrovstvami mali katastrofálnu formu. Na ich zápasy sa nedalo pozerať. Ocitli sa pod paľbou kritiky médií i fanúšikov. No to, ako zvládli prvé dva zápasy na turnaji, je obdivuhodné. Každý hráč išiel na 200 percent. Sú to lokálpatrioti. Keď videli masy ľudí na tribúnach, tak ich to nakoplo. Zrazu im narástli krídla. Sú plní sebavedomia.“

Uruguaj však bude prvým vážnejším testom zbornej. Saudi ani Egypťania ich veľmi nepreverili. „To sedí. Juho- američania na čele so Suárezom a Cavanim, to bude niečo úplne iné. Najmä pre ruskú defenzívu. Stopér Ignaševič má už 38 rokov a rýchlostne nestačí ani na jedného z nich. Rusi možno trochu pozmenia taktiku. Budú hrať na kontry a prehustia priestor pred vlastnou šestnástkou. Tak, aby neostali dvaja stopéri sami proti dvom uruguajským útočníkom. To by bola ruská smrť,“ zdôraznil Jakubko.

Rusom stačí na víťazstvo v skupine aj remíza. Jej víťaz narazí v osemfinále na druhého z béčka. Tam sú horúcimi favoritmi na postup Španielsko a Portugalsko. „Videl som ich vzájomný súboj. Proti obom je ťažké hrať. Španieli súperovi nedajú loptu a pri jej 70-percentnom držaní mu zoberú akúkoľvek chuť do futbalu. Portugalsko má zasa Ronalda, ktorý sám rozhoduje zápasy. Rusi si nenavyberajú. Nezávidím im,“ tvrdí Jakubko.

Bývalý 41-násobný reprezentant hral sedem rokov v ruskej Premier Lige. Pred pár dňami sa vrátil z Ruska, kde si pozrel tri zápasy. Na semifinále a finále sa ešte len chystá. Uchvátila ho atmosféra. „Žil som tam, takže to viem porovnať. Chytilo ma to za srdce. Ľudia chodia, usmievajú sa, fotografujú, spievajú chorály. Je ťažké zohnať vstupenky. Na tých, ktorým sa to podarí, vidieť, že idú na štadióny s radosťou a nadšením.“