Pellegrini, Danko a Kiska za jedným stolom: Takéto správanie od nich už nikto nečakal

Vzťah medzi troma najvyššími ústavnými činiteľmi nebol v posledných mesiacoch ideálny. Po vražde Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) sa politická scéna otriasla ako nikdy predtým.

Prezident Andrej Kiska (55) žiadal rekonštrukciu vlády, no ani tá podľa neho neprinavrátila dôveru ľudí v štát. Napriek tomu, že si s premiérom Petrom Pellegrinim (42) vzájomne vyčítali množstvo vecí, pri spoločnom stretnutí kritiku takmer nespomenuli.

V diskusii O 5 minút 12 sa naposledy v takejto zostave ústavní činitelia stretli v roku 2011. Tentoraz na záver politickej sezóny diskutovali najmä o problémoch farmárov či zlepšujúcej sa ekonomike Slovenska. Napriek častým vzájomným výčitkám v posledných mesiacoch reči plné hnevu a urážok nezazneli. Spolu s Andrejom Dankom (43) tvrdili, že najbližšie je nutné vyriešiť systém pôdohospodárstva, na ktorý tento týždeň upozornili malí roľníci protestnou jazdou po Slovensku. „Ak padne minister, neznamená to, že vyriešite systém,“ obhajoval Danko svoju ministerku Gabrielu Matečnú.

Kiska však hovorí, že v poľnohospodárstve pracuje žalostne málo Slovákov a problémom je aj to, že farmárov polícia často nechráni. „Táto situácia je zlá a oceňujem, že vláda už prijala prvé kroky, ale treba konať rýchlo,“ povedal prezident. Pellegrini sa bránil tým, že nemožno všetko dávať do jedného vreca a tvrdiť, že nič nefunguje. „Nedá sa politika robiť na ulici, že si sadnem na slamu a budeme rokovať, aby to dobre vyzeralo v televízii,“ skonštatoval premiér.

Do stretu sa dostali v momente, keď Pellegrini vytiahol nedávnu Kiskovu správu o stave republiky. „Ako môžeme budovať dôveru ľudí v štát, keď aj vy ako najvyšší ústavný činiteľ nepoviete o Slovensku nič pekné?“ vyčítal Pellegrini prezidentovi. Ten mu priamo odpovedal, že hmatateľné výsledky v témach ako kvalitnejšie školstvo či menej zbytočne zomierajúcich ľudí stále nemáme. „Kedy inokedy môžeme spraviť ťažké reformy ako v období, v ktorom sa nám darí? Dôležité je neprejesť tieto úspechy, ale nastaviť systémové opatrenia, ktoré pohnú Slovensko dopredu,“ oponoval Kiska.

Urážky vymenili za podpichovanie

Predtým

Pellegrini:

,,Personálnu politiku na jednotlivých rezortoch budú robiť ministri a nie pán prezident. Nevyplýva mu to zo žiadnych právomocí."

,,Bol by som veľmi rád, keby sa chlapsky postavil k podozreniam, ktoré súvisia práve s jeho osobou a ktoré hovoria o tom, že pravdepodobne prekročil limit pri výdavkoch na volebnú kampaň."

Teraz

Pellegrini:

,,Ako môžeme budovať dôveru ľudí v štát, keď aj vy ako najvyšší ústavný činiteľ nepoviete o Slovensku nič pekné?"

,,Treba byť spravodlivý a treba vyzdvihnúť oblasti, kde Slovensko napreduje."

Predtým

Danko:

,,Keď bol predsedom vlády Robert Fico, nevznikalo toľko trecích plôch pri rôznych záležitostiach, ako sa to javí v poslednom období vo vláde s pánom Pellegrinim."

,,S úctou si vypočujem predsedu vlády a potom sa obrátim na pred sedu Smeru. Predtým sedu Smeru."

Teraz

Danko:

,,Politika sa musí vrátiť k diskusii o probléme, nie teátram na tlačovkách."

,,Nebuďme stále tragédi. Niečo Slovensko dosiahlo a je pred nami ešte veľa práce."

Predtým

Kiska:

,,Gauneri prosperujúci z kontaktov na verejnú moc sú produktom sveta, ktorý vrcholní politickí predstavitelia roky nechali rásť a rozťahovať sa po Slovensku."

,,Hanbou je správať sa tak, akoby budúcnosť existovala len po ďalšie parlamentné voľby."

Teraz

Kiska:

,,Žalostne málo ľudí pracuje v poľnohospodárstve. To nie je problém predsedu vlády, ktorý má za sebou 100 dní."

,,Máme kvalitnejšie školstvo? Zomiera nám zbytočne menej ľudí? Kedy inokedy môžeme spraviť ťažké reformy ako v období, v ktorom sa nám darí?"

Čo ich najbližšie rozháda

1. Voľba ústavných sudcov - parlamentné strany musia koncom roka zvoliť deväť nových ústavných sudcov a predložiť ich zoznam prezidentovi.

2. Prezidentské voľby - počas kampane budú viacerí kandidáti na prezidenta útočiť na súčasnú hlavu štátu a prípadne sa voči nemu vymedzovať.

3. Vstup Kisku do parlamentnej politiky - prezident avizuje, že hľadá možnosti, ako zamiešať kartami v parlamentnej politike.