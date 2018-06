Rozlietaná mamička Kirschner má deti s hudobníkom: Harmonogram im dáva zabrať

Nemá to ľahké! Speváčka Jana Kirschner (39) svoje ratolesti Matildu (6) a Yolanu (3) miluje nadovšetko.

Keďže dievčatá vychováva s partnerom Eddiem Stevensom (43) v Londýne, byť popri koncertovaní a lietaní po svete aj mamou na plný úväzok rozhodne nie je med lízať. Žiada si to prepracované plánovanie!

Kirschner ako vyhľadávaná speváčka neustále pendluje po svete a rovnako je na tom aj otec jej detí, hudobník Eddie. Najťažším rodičovským obdobím je však pre ňu každoročne práve leto, kde jej diár praská vo švíkoch. „Obaja s mužom pracujeme - aj on má sezónu festivalov, striedame si to, máme na to presnú logistiku,“ povedala pre Nový Čas Jana. Obaja sa podľa nej snažia byť svojim dcéram k dispozícii čo najviac, ako sa to len dá. „Nie je to tak, že niekto si povie, že rozlietaní umelci... Vždy sa snažíme, aby aspoň jeden z nás pri deťoch bol,“ vysvetlila.

Napriek obrovskej pracovnej vyťaženosti si Kirschner nevie svoje maličké dcéry vynachváliť. „Robia mi radosť, nemám sa na čo sťažovať, hoci sú niekedy aj pomerne hlučné, najmä v ranných hodinách. Pozná ich celá ulica,“ zasmiala sa speváčka. Keďže s partnerom Eddiem žijú v britskej metropole, obe dievčatká hovoria od detstva po anglicky. Muzikantka však aj napriek tomu nezabúda na svoje korene. „Počúvajú aj slovenskú hudbu a najmä naše rozprávky, od rána do večera nám v byte hučí slovenčina, takže ich ju učím,“ doplnila Jana, ktorá však nie je tak celkom tradičnou matkou. „Stále sa ako rodič vyvíjam a nie je to vôbec ľahké. Dávam deťom slobodu a neprekáža mi, keď domov prídu zababrané od hlavy po päty,“ uzavrela.