Hviezda seriálu Horná Dolná Majeský: Komplikácie pri nakrúcaní!

Scenár na filmovom pľaci nie vždy píše iba samotný režisér! Herec Marek Majeský (45) stvárňuje v markizáckom seriáli Horná Dolná postavu farára Jána Chalupku mladšieho.

Nakrúcanie s kolegami pod holým nebom a ďaleko od Bratislavy však prináša rôzne úskalia. Majeský porozprával, že okrem klasických vrtochov počasia, keď sa strieda prudký dážď so silným žiarením, dokáže celý realizačný štáb potrápiť ešte ďalší, no o to vážnejší činiteľ!

Herec Majeský prezradil, že na seriálovú postavu dedinského farára, ktorý si nezakrýva oči pred ženskými zbraňami, ho tvorcovia museli prehovárať. „Spočiatku som bol veľmi rezervovaný k ponuke aj k typu seriálu,“ priznal Novému Času Nedeľa samotný Marek, ktorý sa obával, či celý projekt nebude postavený na prvoplánových skeč šou.

S výsledkom je spokojný, ale priznáva, že komplikácie sa predsa len objavujú.povedal známy umelec a uviedol, že to zasahuje aj do nakrúcania nákladného seriálu.dodal Majeský s tým, že by mohli robiť letových dispečerov.