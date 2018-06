Hviezda Chýlková na Art Film Feste stratila reč: Prekvapenie od syna ju dojalo k slzám!

O ničom netušila! V sobotu večer sa konal záverečný slávnostný ceremoniál 26. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest, kde nebola núdza o prekvapenia.

Uznávaná česká herečka Ivana Chýlková (54) získala okrem ceny aj iný „darček“. Keď sa na pódiu počas odovzdávania objavil jej milovaný syn Jáchym Kraus (19), dovtedy usmievavá herečka sa neubránila slzám.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vyvrcholenie deväťdňového Art Film Festu v košickej Kunsthalle odštartoval v sobotný večer záverečný ceremoniál. Cenu Hercova misia získala česká herecká hviezda Ivana Chýlková, ktorá pri pohľade na pódium len zalapala po dychu. Pred očami mala totiž syna Jáchyma, ktorý jej prišiel cenu odovzdať.

Umelkyňa o tomto tajnom nápade vôbec netušila a bola dojatá k slzám. „Bola som úplne v šoku. Nemôžem sa z toho spamätať. Mám pocit, že sa mi to celé iba zdá,“ priznala Novému Času Chýlková, pre ktorú je syn všetkým. „Máme krásny vzťah, teda, ja si to myslím. To sa nedá opísať slovami,“ dodala na záver.