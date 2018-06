Zvrat v prípade sporu Petra a jeho manželky z Ekvádoru o dieťa: Všetko zamotal žltý lístok na pošte

O všetkom rozhodol žltý lístok! V spore Ekvádorčanky Marielly so slovenským manželom o ich maloletú dcérku dal Ústavný súd za pravdu otcovi malej Izabely.

Tým, že si Peter nemohol na pošte prebrať súdne rozhodnutie, boli porušené jeho práva. Peter, ktorý si chcel v zákonnej lehote prevziať na pošte rozhodnutie súdu týkajúce sa starostlivosti o jeho dcéru, zostal nemilo prekvapený. Hoci mal na vyzdvihnutie súdnej zásielky ešte niekoľko dní, súd si ju predčasne z pošty vyžiadal. Otec sa tak nemohol oboznámiť s písomným vyhotovením rozsudku a mame, ktorá sa dožadovala vydania malej Izabelky, odmietal dievčatko vydať.

Tvrdil, že boli porušené jeho práva a Ústavný súd SR mu dal za pravdu. „Do dnešného dňa neexistuje žiadne právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by mala byť Izabelka navrátená do Ekvádoru,“ tvrdí advokát otca Andrej Gara. Protistrananamietaí, že ide o čisto procesnú záležitosť. „Rozhodnutia súdov SR o návrate maloletej sú nezmenené vo svojej podstate a obsahu. Maloletá sa stále musí navrátiť na územie Ekvádoru,“ odpovedala právna zástupkyňa matky Daniela Ježová. To bude možné až vtedy, ak sa otec oficiálne oboznámi s rozhodnutím súdu.