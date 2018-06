Poslanci schválili novú daň: O koľko viac zaplatíme za poistenie?

Poslanci schválili minulý týždeň zmenu, ktorá zavádza novú daň z neživotného poistenia.

Kým štát tvrdí, že by sa osempercentné daňové zaťaženie nemuselo premietať do cien poistiek, podľa poisťovní by sa klienti mali pripraviť na zvýšenie. To by malo postihnúť nielen nové, ale aj už uzatvorené zmluvy. Čo si myslí odborník na financie a na čo nezabúdať pri výbere poistky, sa dočítate ďalej.

Proti zavedeniu 8 % dane bola dokonaca aj reklamná kampaň. Ani to nepomohlo a nová daň z neživotného poistenia sa od 1. januára 2019 stane realitou. Pôvodne mal zákon platiť už od októbra, poisťovne však dostali viac času na zapracovanie zmien. „Zákon je retroaktívny, pretože žiada zaplatiť daň aj z poistného, ktoré bolo dohodnuté v minulosti a do ktorého daň nebola započítaná,“ upozornila generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková. Podľa nej poisťovne teraz čaká prepočítavanie poistného aj pri starších zmluvách. „V akej výške to zvýšenie bude, závisí od každej konkrétnej poisťovne,“ uviedla Žáková.

Asociácia odhaduje, že bežná rodina, ktorá za tieto najčastejšie poistenia platí spolu okolo 645 eur, by po novom mohla platiť až 710 eur. Podľa ministra financií Petra Kažimíra táto daň predstavuje štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie, predovšetkým z dôvodu, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Podľa novej legislatívy bude musieť poisťovňa klieta informovať o prípadnej novej zmene výšky poistného 10 týždňov vopred.

Daň majú platiť poisťovne, nie ľudia

Peter Kažimír, minister financií

Poisťovniam ide o vlastný biznis, nie sú ľudomilovia. Sú to zväčša nadnárodné spoločnosti, ktoré fungujú na trhu finančných služieb tak, ako je to v civilizovaných krajinách obvyklé a podľa miery regulácie a správajú sa k nim tak, ako im to klienti dovolia. Daň z poistenia je primárne namierená na zdaňovanie poisťovní, takže majú ju platiť poisťovne.

Klienti zaplatia pravdepodobne viac

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

U ľudí, ktorí majú uzatvorené poistky, s vysokou pravdepodobnosťou dôjde k navýšeniu poistného, keďže je málo pravdepodobné, že poisťovne budú zvýšený náklad vo forme novej dane platiť výlučne zo svojho zisku. Či to bude presne o 8 %, je zatiaľ otázne. Čisto teoreticky áno, pokiaľ by poisťovne celý zvýšený náklad prenášali na klienta, tak hovoríme o navýšení poistného o 8 %. V praxi si však každá poisťovňa môže voliť vlastný prístup.