Great Golf Cup pod horúcim slnkom Andalúzie si vychutnali aj známe tváre: Sklárovi golf zmenil život

Výnimočný zážitok! Prvý ročník Great Golf Cupu prilákal na juh Španielska 48 náruživých golfistov zo Slovenska.

Okrem hry a zábavy však išlo aj o dobrú vec. Výťažok z podujatia sa rozdelí medzi OZ Zriedkavé choroby a Nadáciu Daniely Hantuchovej. Ako to na prvom ročníku prestížneho golfového podujatia vyzeralo?

Španielsko je obľúbenou destináciou golfistov z celého sveta. Ihriská v horúcej Andalúzii patria medzi najvychytenejšie, ale dostať sa na ne nie je také jednoduché. Rezervované sú už mesiace dopredu. O to viac si túto možnosť užívali účastníci prvého ročníka podujatia Great Golf Cup.

„Stretlo sa tu 48 hráčov zo Slovenska, také to zdravé jadro, ktorí okrem toho, že majú radi golf, radi aj pomáhajú. Turnaj je výnimočný v tom, že sa hrá na troch ihriskách – Valle Romano, Finca Cortesin a La Reserva. Hrá sa tri dni po sebe a každému hráčovi sa spočítavajú výsledky zo všetkých troch hier,“ vysvetlil organizátor podujatia Karol Wolf.

Nejde o víťazstvo

Medzi hráčmi bolo okrem podnikateľov aj pár známych tvárí zo šoubiznisu. „Je to tu nádherné, ihriská sú parádne,“ pochvaľoval si herec Martin Mňahoňčák (40), ktorý je vášnivým golfistom už desať rokov a medzi našimi hercami patrí k hráčom s najlepším hendikepom. Ten jeho je 12,2. Hendikep udáva výkonnosť hráča – zjednodušene ide o to, koľko rán hráč potrebuje navyše, aby zahral všetky jamky v porovnaní s tým, na koľko úderov by sa malo dať ihrisko v ideálnom prípade zahrať. Čiže čím menšie číslo, tým lepší hráč. „Nejde mi o víťazstvo, v tejto hre je víťazstvom dohrať. Na víťazstvo sú tu iní, lepší. My si chceme zahrať a užiť si to“ skonštatoval Mňahončák.

Hlavne šport

Nadšený bol aj ďalší celebritný hráč – Peter Sklár (50). Starosta Hornej Dolnej vymenil rybárske udice za golfové palice a s nadšením sa vrhol do hry. „Usporiadatelia vybrali ihriská, kam by sme sa len tak ľahko nedostali. Takže si to užívame,“ tvrdil herec, ktorého súčasný hendikep je 14,6. Golf podľa neho nie je „snobárina“, ale plnohodnotný šport, ktorému sa môže venovať každý, kto naozaj chce. „Kúpiť si za pár eur loptičky a trénovať na odpalisku nie je pre nikoho problém,“ dodal.

To isté si myslí aj moderátorka Dagmar Didiana Dianová (41), ktorú vždy zamrzí, keď niekto povie, že golf nie je šport. „Chodiť 4 až 6 hodín po ihrisku, to dá fakt zabrať!“ A čo sa jej páči na tejto hre? „Golf dokáže spojiť ľudí z úplne odlišných oblastí života a všetci sú si v ňom rovní. Navyše, všetci na golfe si tykajú, čo len umocňuje vzťahy.“

Okrem známych ľudí sa na ihriskách stretli najmä podnikatelia. Jedným z nich bol aj Mikuláš Trstenský, ktorý zastupoval firmy St. Nicolaus a Slovenské pramene a žriedla. „Dodali sme alko aj nealko pitný režim pre hráčov, ale najmä – naša skupina má v Andalúzii vynikajúceho partnera, starodávnu rodinnú firmu Gonzáles Byass, takže sme boli schopní zabezpečiť aj ochutnávku produkcie tejto rodinnej firmy,“ vysvetlil Trstenský.

Prekvapenie tomboly

Po troch dňoch hry prišlo na rad vyhodnotenie. Celkovým víťazom turnaja sa stal golfový manažér Mário Letko, ktorý si odniesol cennú trofej v tvare býka. Po vyhlásení výsledkov sa začala charitatívna tombola, kde hlavnými cenami boli luxusné hodinky, elektrický golfový vozík a auto kabriolet v hodnote 60 000 eur. „Ten záver sa nedal vymyslieť. Hlavnú cenu v charitatívnej tombole totiž vyhral Jirko Magyar iba pár minút pred tým, ako sa prehupla polnoc a on mal narodeniny. Takže hneď dostal aj parádny darček,“ opísal Wolf. Jiří Magyar je majiteľom firmy Elcomp, ktorá dlhodobo podporuje mnoho golfových podujatí a do tomboly si kúpil žetóny za tisíce eur. „Keď môžem, vždy podporím dobrú vec,“ povedal výherca.

Pomoc pacientom

„V tombole sa vyzbieralo takmer 40 000 eur, ktoré sa rozdelia medzi OZ Zriedkavé choroby a nadáciu Daniely Hantuchovej. OZ Zriedkavé choroby založili tri dámy, z ktorých každá sa v rodine so zriedkavou chorobou potýka. Na ich portál kolektujú dôležité informácie z celého sveta, sú v kontakte s odborníkmi a poskytujú pacientom a ich rodinám dôležitú pomoc – zaslúžia si podporu a koniec koncov aj Daniela ich podporuje,“ povedal Wolf a dodal, že hneď po skončení sa začali prípravy na budúci ročník, ktorý by sa mal konať na ihrisku Marco Simone pri Ríme. „To je ihrisko, na ktorom sa bude v roku 2022 hrať Ryder Cup, čo je niečo ako taký golfový Stanley Cup,“ dodal hlavný organizátor.