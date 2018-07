Veľký horoskop od veštkyne Zany: Toto leto sa otvorte láske!

Prázdniny a dovolenky sú časom, keď zvoľníme tempo, odpočívame a môžeme sa započúvať do toho, čo nám našepkáva naše srdce.

Nie náhodou práve v lete mnohí stretnú lásku. Je to iba vášnivý flirt alebo vzťah na celý život? Možno vám napovie už tradičný letný horoskop lásky, ktorý pre čitateľov nedeľníka vypracovala uznávaná veštkyňa Zana.

Baran - 21. 3. – 20. 4

Milostné iskrenie vám v júli riadne zamotá hlavu. Oddať sa mu však môžu len Barani čakajúci na svoju veľkú lásku. Tí z vás, na ktorých po večeroch doma čaká milujúci partner, by mali zakázanej láske odolať. Júlové dni budú komplikované v rodinnom kruhu, pretože medzi vašimi blízkymi zavládne podráždenosť a vyskytnú sa aj vážne konflikty. Riešte situácie pokojne a tak, aby ste zbytočne nikomu neublížili, no určite preferujte pravdu pred milosrdnou lžou.

Dámy narodené po 13. apríli by mali v prvej polovici augusta zaujať k partnerovým požiadavkám nekompromisné stanovisko. Naozaj nie je nutné, aby ste v mene lásky prikývli na čokoľvek! Určitý egoizmus musíte mať, inak si partner začne robiť, čo sa mu zapáči, a vám tým spôsobí nejednu bezsennú noc. Romantickí páni stretnú koncom mesiaca veľmi milú osôbku, ktorej otvoria svoje srdiečko. Ale pozor – nie je všetko zlato, čo sa blyští!



Láske prajú dni: 5., 13., 19. a 23. júl, 6. a 18. august

Krízové dni: 15. a 26. júl, 3., 14. a 25. august

Rak - 22. 6. – 22. 7

Problémy s príbuznými, ktorí sú proti vašej novej láske, roztrpčia začiatkom leta tých z vás, ktorí ste narodení do 30. júna. O svoje šťastie musíte zabojovať a prioritné je to, čo chcete vy a nie ktosi iný! Uvedomte si tiež skutočnosť, že s partnerom budete musieť žiť vy, a nie vaši blízki, čiže iba vy na seba preberáte všetku zodpovednosť za úspech aj neúspech v láske. Aktívnejšie v partnerstve musia byť júlové dámy - zapracujte tiež na intímnej oblasti a venujte pozornosť tomu, na čo sa vaša polovička sťažuje. Výnimočná a zmyselná láska sa dotkne osamelých srdiečok uprostred augusta, pričom pre mnohých z vás to bude vyslovene osudový vzťah. Potlačte netrpezlivosť a postupujte pomaly, veď čas spoznávania sa je tým najkrajším obdobím v živote zamilovaných. Raky chystajúce sa koncom augusta na dovolenku, nepúšťajte sa do flirtovania, ktoré by vám mohlo vziať všetko, čo ste doteraz v láske získali!

Láske prajú dni: 3., 20. a 29. júl, 5. a 16. august

Krízové dni: 18. a 31. júl, 4., 15. a 19. august

Býk - 21. 4. – 20. 5

Vaše nálady sú ako zrkadlo, v ktorom sa odráža pravdivý obraz vášho vzťahu. V prvých dvoch júlových týždňoch vaše partnerstvo náhle ochladne a vy si so svojou láskou takmer nebudete mať čo povedať. Dôvodom však nebude únava časom a ani stereotyp, ktorý by ste nezvládali. Za negatívami hľadajte staršiu ženu z rodiny, ktorá vašej polovičke potajomky povie nepríjemné klebety! Vyčkajte s otázkami do začiatku augusta, keď nastáva priaznivé obdobie pre konfrontácie a obnovu vzájomnej dôvery. Pri aprílových Býkoch láska stojí počas celého leta a najvýraznejšia bude u tých z vás, ktorí máte dobrodružstvo a ochutnávanie všetkého nového v krvi. Dámy narodené medzi 29. aprílom a 6. májom môžu prijať do svojho života charizmatického muža, ktorý vám vstúpi do cesty koncom augusta. Zaslúžite si byť šťastné, usmiate a milované, ale nezabúdajte – vážnymi slovami neplytvajte a používajte ich len občas!

Láske prajú dni: 10. a 17. júl, 2., 8. a 31. august

Krízové dni: 2., 14., 24. a 28. júl, 22. august

Blíženci - 21. 5. – 21. 6

Niekoho v júli očaríte, niekoho potrápite a v niekom vyvoláte závisť, či dokonca hnev. Začiatok leta bude turbulentný a až nástojčivo neúprosný voči všetkému, do čoho sa vám nebude chcieť. Či už pôjde o milostné trojuholníky, v ktorých sa budete musieť konečne rozhodnúť, s kým chcete ďalej kráčať životom, alebo o nové lásky, ktoré si budú pýtať viac, než im budete môcť dať. Každopádne, vo výhode sú Blíženci, ktorí sa neboja otvorene povedať, čo si myslia a tiež tí, ktorí preferujú vernosť jednej láske. Koniec augusta prináša krízu vo vzťahu mužom narodeným od 7. do 16. júna. Dámy si v prvej polovici augusta musia dávať veľký pozor na žiarlivosť, ktorú budú svojím neodolateľným šarmom vyvolávať v iných ženách. Ak na tomto základe prídete o daktoré priateľské vzťahy - nezúfajte. Je totiž možné, že to už dávno tie skutočné priateľstvá neboli.

Láske prajú dni: 7. a 21. júl, 9., 13. a 23. august

Krízové dni: 22. a 25. júl, 11., 26. a 21. august

Lev - 23. 7. – 22. 8

Zamilovať sa je veľmi ľahké, ale udržať dlhodobo vzťah je náročná práca. Nedorozumenia v partnerstve kvôli žiarlivosti vašej polovičky sa do polovice júla nesnažte veľmi riešiť. Nemá zmysel, aby ste plytvali energiou, ak vás protistrana nechce počúvať. Výborne na tom budú v auguste dlhoročné manželstvá. Muži, narodení medzi 31. júlom a 12. augustom by mali ešte raz dobre zvážiť, komu chcú vložiť svoje srdce do dlaní. Čo ak si vo svojej túžbe pletiete lásku s ilúziou? Pokiaľ chcete dostať odpovede, ktoré vám ukážu pravdivý obraz vzťahu, potom začnite klásť správne otázky. A začnite veriť tomu, čo sa vám snaží povedať vaša intuícia!

Láske prajú dni: 1. a 26. júl, 10., 25. a 30. august

Krízové dni: 5. a 12. júl, 7. a 29. august

Panna - 23. 8. – 23. 9

Láska bude v júli rozdávať Pannám ľahučké a nezáväzné flirty, vďaka ktorým pookrejete a získate tiež väčšie sebavedomie. A prečo vlastne nie? Pokiaľ nemáte k niekomu vážne väzby, prijmite všetko to nežné, romantické, ale aj vyzývavo hriešne s otvorenou náručou. Tí z vás, ktorí ste sa narodili po 15. septembri – pripravte sa koncom júla na príjemné zvraty v osude, ktorými sú zásnuby, svadby, ale aj príchod malého človiečika do rodiny. Počas prvých dvoch augustových týždňov sa vyberte vo dvojici, len vy a vaša polovička, niekam na dovolenku a doprajte si niečo nezvyčajné. Užívajte si horúce letné dni s vášňou, radosťou a s bezstarostným smiechom. Koniec augusta prináša silnejšie emócie dlhoročným vzťahom, v ktorých začne vibrovať stratený čas, ktorý ste premárnili nezmyselnými hádkami. Stále môžete mnohé napraviť. Úplne stačí, ak partnera objímete a zašeptáte mu slová ubezpečenia o vašej láske.

Láske prajú dni: 9., 22. a 30. júl, 3. a 20. august

Krízové dni: 4. a 19. júl, 1., 12. a 26. august

Váhy - 24 .9. – 23. 10

Partner vám začiatkom júla na poslednú chvíľu oznámi, že odchádza na služobnú cestu, no vám táto zmena bude celkom vyhovovať. A v tom čase zvláštneho osamotenia dostanete nápad, ktorým neprekvapíte len svoju lásku, ale tiež sami seba. Áno, vzťahu treba občas dopriať aj oddych, lebo iba tak znovu uvidíte tie milé drobnosti, pre ktoré ste sa zamilovali! Septembrové Váhy by si mali dvakrát rozmyslieť, či sa koncom mesiaca vrhnú do pokušenia, alebo mu odolajú. A Váhy – muži narodení medzi 2. a 11. októbrom – dávajte si v auguste veľký pozor na to, čo a komu sľubujete. Jedno jediné neuvážené slovo môže vo vašom živote narobiť riadny chaos. Posledné letné dni prinesú lásku tým z vás, ktorí ste sa nedávno v citoch nepekne popálili. Vaše rána budú plné prísľubov a noci vo vás zanechajú tie najkrajšie spomienky.

Láske prajú dni: 8. júl, 4., 17. a 27. august

Krízové dni: 3. a 21. júl, 9., 20. a 28. august

Škorpión - 24 .10. – 22. 11

Medzi vami a partnerom to bude v júli iskriť, akoby vaša láska chytila druhý dych a rozhodla sa dať vám ešte jednu šancu. No nezaspite na vavrínoch! Vo vašej tesnej blízkosti sa pohybuje osoba, ktorá vám vaše šťastie a harmóniu závidí, pretože má život plný trápenia, sklamania a samoty. Októbrové nezadané dámy môžu v druhej polovici júla opätovať city zmyselného a výrečného muža, ktorý vám vstúpi do cesty počas vašej dovolenky. A ktovie? Možno sa tento vzťah podfarbený flirtom vykryštalizuje do niečoho vážnejšieho. Začiatok augusta bude ťažší pre tých, ktorí prestali vidieť zmysel v komunikácii so svojou polovičkou. Ale skutočne si nemáte čo povedať? Alebo len problémy dlhodobo zametáte pod koberec v snahe nemusieť prijať zodpovednosť za svoje slová a rozhodnutia? Zvážte, či vám vaša ľahostajnosť stojí za stratu toho najcennejšieho, čo vo svojom bytí máte.

Láske prajú dni: 6., 25. a 31. júl, 14. august

Krízové dni: 8., 16. a 27. júl, 10. a 31. august

Strelec - 23. 11. – 21. 12

Sladká zamilovanosť prekvapí cynickejších Strelcov a hlavne mužov, ktorí tvrdia, že skutočná láska nejestvuje. Nuž, milí páni, tá neexistujúca láska zovrie uprostred júla 2018 srdiečko tak silno, že absolútne zabudnete na svet naokolo. Ale určite by ste nemali zabudnúť na pracovnú oblasť, v ktorej ste doteraz postupovali dokonale, pretože robota vás nielen baví, ale vás aj živí. Dámy, nosiace v sebe krásne spomienky na minulosť – odpútajte sa od toho, čo bolo, pretože si vytvárate bloky pre to, čo prichádza. A vy predsa nechcete, aby vás osudová láska minula len preto, že ste ju nedokázali vrúcne objať. Mladšie ročníky si môžu v auguste dopriať priehrštím všetkého, počnúc zmyselnosťou ukrytou vo flirtovaní a končiac vážnymi sľubmi bytosti, ktorú vidíte po svojom boku aj o desaťročia. A áno, toto všetko môžete prežiť tiež po boku svojej terajšej lásky!

Láske prajú dni: 4., 14. a 27. júl, 15. a 26. august

Krízové dni: 1. a 10. júl, 6., 17. a 24. august

Kozorožec - 22. 12. – 20. 1

Neuvažujte v júli negatívne, neberte do úvahy kadejaké reči o partnerovi a dôverujte svojmu šiestemu zmyslu. Vaša láska prejde skúškou, takže neurobte nejakú neuváženú chybu! A dávajte si pozor tiež na tolerantnosť k tým, ktorí si ju nezaslúžia. Kozorožci v stabilných partnerstvách sa môžu koncom júla vybrať na dovolenku v spoločnosti dobrých priateľov. Je však možné, že niekto sa pokúsi vašu stabilitu mierne rozkolísať. Na scény plné žiarlivosti a výčitiek však zabudnite a venujte okoliu sebaisté úsmevy! Množstvo nových podnetov budú v súkromí v auguste potrebovať januároví Kozorožci a prevažne dámy. Vy sa zamerajte nielen na budovanie vzťahu, ale choďte v komunikácii do detailov, ktoré sú nosníkmi všetkého, čo od spoločnej budúcnosti očakávate. Jeden z víkendov si vyhraďte pre širšiu rodinu a zorganizujte pre všetkých príjemný večierok.

Láske prajú dni: 11., 16. júl a 24. júl, 12., 21. a 29. august

Krízové dni: 7., 20., a 30. júl, 8. a 27. august

Vodnár - 21. 1. – 20. 2

Sklamanie v nedávnej minulosti bude v júli ešte stále trápiť vaše srdiečko. No je načase, aby ste otočili list a pohli sa v ústrety niečomu krásnemu, žiaducemu a zmyselnému! Nová láska vchádza do cesty všetkým smutným Vodnárom, ale tiež tým z vás, ktorí na zamilovanosť nemáte jednoducho čas kvôli zamestnaniu. Je tu obdobie snívania, horúcich letných nocí a očakávania, že zajtrajšky budú plné zmien. Nebojte sa ich, veď práve zmeny sú tým pravým korením života! Dámy v manželstvách – neukončujte v auguste vzťah len preto, že ste sa so svojou polovičkou dostali do bodu, keď sa slovami nedá vyjadriť to, čo cítite. A naozaj sú tu slová potrebné? Nepostačí na vysvetlenie dotyk či nežný pohľad? Vaša láska je ojedinelá, tak si ju chráňte a vážte! Tí z vás, ktorí balansujete na hrane medzi dvomi vzťahmi, sa budete musieť najneskôr do konca augusta rozhodnúť, kam sa chcete v živote vlastne posunúť.

Láske prajú dni: 2. a 28. júl, 7., 22. a 28. august

Krízové dni: 6., 17. a 23. júl, 2., 13. a 30. august

Ryby - 21. 2. – 20. 3

Nedôverčivosť, podráždenosť a vyčítavé pohľady sa v prvej polovici júla stanú dennými spoločníkmi vášho vzťahu. Nuž, ak si myslíte, že je nutné lásku trestať, potom robte, čo musíte... Ak ste však kedysi v minulosti urobili chybu aj vy, potom sa zamyslite nad tým, či trest neprevažuje nad spáchaným zločinom. Veci totiž často nie sú takými, akými vyzerajú byť na prvý pohľad. Uprostred augusta sa zamilujú Ryby ukončujúce v danom období nefunkčné partnerstvo a rozhodnuté dostať od osudu to, čo im patrí. Nemusíte sa nikam ponáhľať a nemusíte dávať svojej novej láske také sľuby, ktoré by ste možno nesplnili. Všetko má svoj čas a ďalej zájdete pomalším tempom. V poslednom augustovom týždni mnohým Rybám zaklope na dvere nostalgia. Vyvolá ju neočakávané stretnutie s bývalou láskou, ktorá prebudí také spomienky, o ktorých ste boli presvedčení, že sú dávno pochované na dne vašej duše.

Láske prajú dni: 12., 15. a 18 júl, 1. a 24. august

Krízové dni: 11. a 29. júl, 5., 18. a 23. august

K letu patrí sex

25 % Slovákov používa kondóm na zvýšenie erotického pôžitku.

7 cm podpätky sú pre ženy zárukou intenzívnejšieho orgazmu.

60 % seniorov má sex tri razy do týždňa.

30 až 45 roční sú najčastejšie neverní.

5 sexuálnych polôh používame najčastejšie.

6 až 7 týždňov života presexujeme.