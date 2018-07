Muž sa nechal ostrihať v miestnom holičstve: Za to, čo mu spravili na hlave, ho vysmiala aj vlastná mama!

Chris Cook z Veľkej Británie zašiel ku holičovi, aby si nechal ostrihať vlasy, ale nečakal, že z neho urobí slávneho herca!

Salón, do ktorého zvyčajne Chris chodí, nemal voľný termín a tak sa rozhodol ísť do holičstva, ktoré malo voľné miesto ihneď. Dal im presné inštrukcie, ako chce aby ho ostrihali. Vzadu chcel vlasy úplne ostrihať a zvyšok len trochu pristrihnúť. Vlasy mu nakoniec ešte upravili, takže Chris zaplatil 10 libier (cca 11 eur) a išiel domov. Keď sa na ďalšie ráno Chris doma pozrel do zrkadla, nemohol uveriť vlastným očiam! Jeho účes vyzeral akoby bol ostrihaný podľa hrnca. Sám seba prirovnal k Jimovi Careymu vo filme Blbý a blbší a nebol ďaleko od pravdy, píše Lad Bible.

Chris nahral krátke video, kde sa sťažoval na holičstvo, ktoré ho takto doriadilo. Akoby jeho účes nebol už aj tak príšerný, neprofesionálnym strihaním mu holič urobil schody. Majiteľ holičstva povedal, že toto určite nie je účes s krátkymi bokmi, ale každý má hrozný účes, keď si vlasy neupraví. Taktiež dodal, že ak by sa Chris v holičstve sťažoval, účes by mu upravil. Na mužovi sa smiala aj vlastná matka. "Ty si mohla tiež položiť misku na moju hlavu a ja by som ušetril 10 libier," povedal jej Chris.