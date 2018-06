Mexiko bolo pred MS pod paľbou kritiky: Jasný odkaz najjagavejšej hviezdy!

Pred odchodom na majstrovstvá sveta do Ruska čelila futbalová reprezentácia Mexika vlne kritiky.

Po víťazstvách 1:0 nad obhajcom titulu Nemeckom a 2:1 nad Kórejskou republikou sa situácia otočila o 180 stupňov, zverenci trénera Juana Carlosa Osoria sú fanúšikmi i médiami vynášaní do nebies, hoci o postup do osemfinále MS ešte budú musieť zabojovať v záverečnom vystúpení v F-skupine proti Švédsku.

"Snažili sme sa nevenovať kritike žiadnu pozornosť. Sústredíme sme sa na náš spoločný cieľ a tým je úspech na šampionáte v Rusku, ktorý je vrcholom nášho niekoľkoročného snaženia," povedal útočník Javier Hernandez, ktorý v sobotňajšom zápase proti Kórejskej republike strelil už svoj jubilejný 50. gól za národný tím. "Chceme, aby sa ľudia tešili z našich víťazstiev, pretože aj my z nich máme obrovskú radosť. Zdolali sme dva nesmierne silné tímy. Náš talent a tvrdá práca sa vypláca. Už však máme v hlavách zápas so Švédskom, ktorý bude pre oba tímy veľmi dôležitý. Skupina je zamotaná, ale nič sa nemení na tom, že ju chceme vyhrať," dodal Hernandez.

Kouč "El Tri" priznal, že nastaviť hlavy hráčov na zápas s Kórejskou republikou bolo ťažšie ako na duel s Nemcami. "Vo futbale sa často stáva, že po víťazstve nad futbalovou veľmocou si hráči v ďalšom zápase proti papierovo slabšiemu tímu zľahčia povinnosti a v hlavách ho podcenia. To sa sčasti potvrdilo, na môj vkus sme Kórejčanov pustili do viacerých nebezpečných šancí. Ale naše víťazstvo je zaslúžené." Kórea aj napriek nule na bodovom konte stále môže postúpiť do osemfinále, potrebuje však senzáciu v podobe víťazstva nad Nemeckom a pomoc Mexika v súboji so Švédmi. "Prehra je pre nás sklamaním, ale musíme sa s ňou naučiť žiť. Pokúsime sa potešiť fanúšikov v poslednom zápase s Nemeckom. Som presvedčený, že hráči pôjdu nadoraz a opäť ukážu bojového ducha," vyhlásil kouč Šin Te-jong.