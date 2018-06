Danko prezidentom byť nechce, za ideálneho kandidáta považuje slávneho herca: Kľakol by som si pred ním

Predseda Národnej rady SR a koaličnej SNS Andrej Danko dnes absolútne nerozmýšľa o prezidentskej kandidatúre.

Vyhlásil to v diskusnej relácii TA3 V politike. Podľa neho sa téma prezidentskej kandidatúry i s prihliadnutím na neustále sa objavovanie nových uchádzačov stáva tragikomická. „Už to vyzerá tak, že ten, kto ešte nebol prezidentom, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu,“ glosoval šéf národniarov.

V každom prípade verí, že nový prezident bude osobnosťou, ktorá naplní predstavy väčšiny Slovákov o tom, aká by mala byť hlava štátu. Keby si mal takého človeka vybrať on sám, bol by to Štefan Kvietik. „Ak by mal o pár rokov menej, kľakol by som si pred neho a požiadal, aby kandidoval,“ povedal Danko v televíznej diskusii.

Pellegrini naznačil, že tiež nechce byť prezidentom SR

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) naznačil, že nechce byť prezidentom SR, jasne to však nevylúčil. ,,Ja už radšej nepoviem nič, ale mám ešte chuť a odhodlanie pre túto krajinu urobiť, čo budem vládať a čo bude v mojich silách. A nie som si istý, že to všetko, čo by som chcel posunúť k lepšiemu, sa dá robiť z pozície prezidenta vzhľadom na kompetencie," povedal v nedeľnej diskusii RTVS O päť minút 12.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) jasne neodpovedal na otázku, či chce byť v budúcnosti premiérom. Naďalej chce byť úspešný so SNS a byť v dejisku politiky. ,,Len ten, kto vyhrá parlamentné voľby, len ten môže snívať o tom byť premiérom," doplnil.

Rovnakú otázku dostal aj prezident SR Andrej Kiska. Zopakoval, že o svojej politickej budúcnosti bude informovať po komunálnych voľbách. Tie budú v novembri. Momentálne sa stretáva s ľuďmi a zopakoval, že chce naďalej pomáhať krajine. ,,A to aj budem robiť," uviedol.