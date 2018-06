Andrej Danko chce podporiť domácich výrobcov: Podľa neho sa spotrebitelia musia na slovenské výrobky naučiť

Podpora domácich výrobcov a slovenských produktov by mala byť zabezpečená systémovou podporou z obratu obchodných reťazcov.

V diskusnej relácii TA3 V politike to naznačil predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko. S touto snahou, ktorá by mala dostať počas leta podobu legislatívneho návrhu, je podľa Danka už oboznámený aj rezort financií.

Prezident Kiska zoči-voči Pellegrinimu a Dankovi: Otvorená kritika situácie na Slovensku

Danko vyhlásil, že ak sa obchodné reťazce „nenaučia správať“ voči domácim výrobcom, pôdohospodárom i potravinárom, "bude tu snaha štátu, aby sme od obchodných reťazcov dostali financie do kolobehu podpory potravinárov a pôdohospodárov". Podľa Danka pôjde o osobitný odvod. "Ktorý vytvorí to, že do podpory na zelenú naftu a podpory predaja produktov slovenských výrobkov by sa systémovo dostávali peniaze z obratov obchodných reťazcov,“ uviedol.

Verí, že opodstatnenie systémovej podpory pochopia aj samotné obchodné reťazce. "My potrebujeme naučiť našich spotrebiteľov na domáce výrobky, ale tie musia byť naozaj slovenské, od slovenských výrobcov," zdôraznil.

V diskusnej relácii sa venoval i aktuálnym protestom farmárov. Danko vyhlásil, že zo strany podpredsedníčky vlády SR a ministerky pôdohopodárstva Gabriely Matečnej (SNS) je snaha aktívne riešiť problémy, ktoré nastolili farmári. Upozornil však, že časť podmienok, ktoré prezentovali, sa už plní, iné sú zasa nevykonateľné. Zdôraznil, že riešenie môže priniesť len odborná debata a záujem o takúto odbornú diskusiu. "Žiaľ pri farmároch sa pohybujú aj ľudia, ktorí s pôdou nemajú nič spoločné a celé to zneužívajú na svoj politický marketing," dodal Danko.