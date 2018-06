UEFA prekvapivo zmenila trest: Skvelá správa pre fanúšikov Trnavy!

Úradujúci slovenský šampión FC Spartak Trnava odohrá v pohárovej Európe bez prítomnosti divákov napokon iba jeden domáci súboj.

Pôvodne dvojzápasový dištanc mu Európska futbalová únia (UEFA) zmiernila o polovicu. "Klub už dávnejšie avizoval, a to aj napriek tomu, že proti dvojzápasovému dištancu nebolo možné sa odvolať, že urobí všetko pre to, aby bol trest minimálne znížený. Po mimoriadnom úsilí sa to podarilo. Spartak tak po majstrovskej sezóne uspel aj na diplomatickom poli. Bez podpory svojich fanúšikov na domácom štadióne bude len raz, v 1. predkole Ligy majstrov proti Zrinjski Mostar (zápas je na programe v stredu 11. júla o 18.00 h). Od ďalšieho kola európskych súťaží už bude môcť hrať pred zaplnenými tribúnami," informovala oficiálna stránka Spartaka.

Trnavský klub dostal trest za zápas Európskej ligy na pôde Austrie Viedeň v roku 2016. Za rasistické prejavy zo strany fanúšikov a výtržnosti priamo na štadióne počas zápasu mu disciplinárna komisia nariadila zaplatiť pokutu vo výške 81.750 eur a odohrať dva domáce zápasy pod hlavičkou UEFA na zatvorenom štadióne bez divákov. Podobný trest dostal klub aj rok predtým za domáci zápas proti PAOK Solún, ktorý sa hral v Zlatých Moravciach. Vtedy bola finančná pokuta 60.000 eur a jeden zápas bez divákov.

V prípade postupu cez majstra Bosny a Hercegoviny čaká na Spartak v druhom predkole Ligy majstrov víťaz írsko-poľského súboja Cork City - Legia Varšava. Priaznivci Spartaka sa však zároveň budú musieť vyhnúť prejavom, za ktoré prišli sankcie. "Ak by sa niečo podobné opakovalo v budúcnosti, nechceme ani pomyslieť na to, aký trest by nás čakal. To radšej ani nehovorme. Mohol by byť najprísnejší, to znamená, že by sme si nejaký čas nemuseli zahrať žiadny európsky pohár. Na listine UEFA sme zaradení ako klub s rizikovými fanúšikmi, na našich zápasoch bude okrem delegáta aj supervízor, ktorý sleduje iba správanie sa fanúšikov. Najmä pokriky, vlajky, ale i ďalšie veci," upozornil PR a event manažér klubu Marek Ondrejka. Vedenie Spartaka zároveň informovalo, že hoci fanúšikovia neuvidia zápas s Mostarom priamo, domáci zápas budú môcť pozerať na veľkoplošnej obrazovke pri štadióne. Umiestnená by mala byť na súkromnom parkovisku, kde prebiehali oslavy majstrovského titulu.