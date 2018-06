Ruské lietadlá zaútočili na Sýriu: USA im poslalo drsný odkaz

Ruské lietadlá v nedeľu skoro ráno zaútočili v Sýrii na mestečko Busra al-Hariri na juhozápade krajiny, ktoré je v rukách povstalcov.

Moskva tak prvýkrát letecky podporila ofenzívu sýrskej armády, ktorá sa snaží dobyť strategickú oblasť susediacu s Jordánskom a Izraelom okupovanými Golanským výšinami. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. Vláda USA už podľa agentúry povstalcov informovala, že USA v južnej Sýrii nebudú vojensky zasahovať. Dve monitorovacie strediská, ktoré sledujú pohyb vojenských lietadiel, podľa agentúry zaznamenala najmenej dvadsať úderov na Busra al-Hariri v južnej provincii Dara. Podľa jedného vykonalo päť ruských lietadiel 25 náletov. Bojové lietadlá vraj štartovali z ruskej leteckej základne Hmímím v provincii Latákíja.

V útoku, ktorý začal minulý týždeň, sýrske vládne sily doposiaľ využívali delostrelectvo a rakety. Ruské bojové lietadlá, ktoré sýrskej armáde zásadne pomohli v bojoch s povstalcami o znovunadobudnutie iných území, tam neboli doposiaľ nasadené. Prezident Bašár Asad v minulosti povedal, že chce získať kontrolu nad touto oblasťou, ktorá susedí s Jordánskom a tiež Izraelom okupovanými Golanským výšinami. Situáciu sleduje Izrael aj Spojené štáty, ktoré sú jeho spojencom. Americké ministerstvo zahraničia vo štvrtok oznámilo, že sýrska vláda "náletmi a delostreleckými a raketovými útokmi" porušila dohodu o pokoji na juhozápade a hrozí jej odveta.

Washington v nedeľu hlavným povstaleckým skupinám oznámil, že by nemali očakávať jeho vojenskú podporu, ktorá by im pomohla brániť sa vládnej ofenzíve. Kópiu správy, ktorú dostali skupiny bojujúce pod zástavou Slobodnej sýrskej armády (FSA), mala možnosť vidieť agentúra Reuters. "Nemali by ste svoje rozhodovanie zakladať na predpoklade alebo očakávania našej vojenskej intervencie," píše sa v nej. "My vo vláde USA chápeme, aké ťažké sú podmienky, ktorým, čelíte. Neustále nabádame Rusov a sýrsky režim, aby nevykonávali vojenské kroky, ktoré túto zónu narušujú," uvádza sa podľa agentúry vo vyjadrení Washingtonu.