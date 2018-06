Celebritná porota na Miss Spiša: Švajda, Kobielsky či Kollár boli očarení z krásnej 18-tky!

Večer v znamení krásy! Už po 22. raz si Spišiaci volili svoju najkrajšiu krajanku.

Celebritnej porote, v ktorej nechýbali moderátor Patrik Švajda, herec Vladimír Kobielsky či politik a multiotecko Boris Kollár, sa rozhodovalo veľmi ťažko. Prvé tri súťažiace dostali totiž rovnaký počet bodov, a tak sa museli hľadať minimálne rozdiely. Korunku si napokon odniesla 18-ročná študentka ekonómie Klaudia Repková. Tá svojou krásou poplietla aj Jána Ďurovčíka.

Na Spiši nú­dzu o krásne dievčatá naozaj nemajú. O víťazstve Klaudie rozhodli len minimálne rozdiely. „Je to príjemné, inteligentné a krásne dievča!“ vyznal sa herec Vladimír Kobielsky, ktorý bol s kolegom Braňom Deákom jej tútorom. Podiel na tom, že sa do súťaže vôbec prihlásila, mala najmä riaditeľka ekonomickej školy, ktorú navštevuje. „Áno, láka ma svet peňazí, no uvidíme, kam ma to zavedie,“ naznačila trocha tajuplne nezadaná Klaudia, ktorá núdzu o ctiteľov určite mať nebude. Kráska, ktorá meria 174 centimetrov a váži 52 kíl, na seba aj čo-to prezradila. „Som trochu lenivá a netýka sa to len upratovania. Takisto som dosť výbušná, učím sa síce jazyky, ale príliš ma nebavia,“ dodala novopečená misska s mierami 90 - 62 - 83.

Otvoriť galériu Ceny: Miss Spiša Klaudia Repková (v strede) si ako hlavnú cenu odniesla dovolenkový poukaz do Bulharska. Zdroj: kz

Chaos pri oceňovaní

Porotcov krása miestnych dievčat zaujala natoľko, že choreograf Janko Ďurovčík si pomýlil šerpu a mal problém nasadiť švárnej dievčine korunku. Tomuto omylu však rozumel aj moderátor večera Michal Hudák. „Tu sa sústredilo na jednej kope toľko krásy, že keď jedna krásna slečna odišla, vzápätí prichádzala ďalšia,“ povedal s úsmevom.