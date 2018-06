Košický župan Trnka je otrasený a podáva trestné oznámenie: Snažili sa ho podplatiť miliónom eur!

Až milión eur mali opakovane núkať županovi Rastislavovi Trnkovi (34), ak bude patrične nevšímavý.

Predseda kraja to otvorene hovorí na verejnosti a Novému Času priznal, že kvôli tomu podáva trestné oznámenie. Tvrdí, že sa odmieta nechať vydierať a korumpovať. Kto mu peniaze mal ponúkať, však neprezradil. Trnka hovorí, že z toho, čo sa stalo v posledných dňoch, je otrasený. „V najbližšom čase podám trestné oznámenie, riešiť to bude vyšetrovateľ i prokuratúra,“ uviedol Trnka.

Pred pár dňami ho podľa jeho slov kontaktovala jemu známa osoba s odkazom, aby nežiadal vyvodenie zodpovednosti za nehospodárne nakladanie s financiami školského vysunutého pracoviska v Sečovciach, kde mal prenájom vyjsť až na takmer 900-tisíc eur. „Núkali mi milión a po druhom stretnutí to bolo úplne jednoznačné, pretože ma chceli zastrašiť a odradiť, aby sme efektívne nakladali s verejnými financiami. Teraz tento odkaz musia vyhodnotiť iní,“ nazdáva sa Trnka.

Na priamu otázku, či tento tlak môže súvisieť s pochybnosťami o férovosti volieb župana, ktoré už rieši ústavný súd, odpovedal jasne: „Nemyslím si, že to priamo súvisí s mojou osobou, ale s tým, že som v tejto funkcii a pravdepodobne tu existuje systém chápadiel mafiánskej chobotnice. Radil som sa dlho aj s právnikmi, ale ja mám jasný odkaz - budem nekompromisný. Ľudia ma zvolili, aby som sa správal čestne a transparentne, o to sa aj snažím.“

Vyhrážajúce sa osoby majú mať rôzne nahrávky, ktoré vraj zverejnia. „Neboli to novinári, títo ľudia zjavne mali k dispzícii technológie, ku ktorým by za normálnych okolností nemali mať prístup. Som z toho otrasený!“ Sám zvažuje, že bude žiadať o ochranku. „Budem to konzultovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a právnikmi,“ dodal Trnka. Vzhľadom na túto situáciu zastaví verejné obstarávania na stredných školách a situáciu chce zanalyzovať.