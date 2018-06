Nemcovi prišli k životnému prestupu zablahoželať Hamšík aj Škrtel: Nevesta bola prenádherná!

Koniec slobody! Útočník slovenskej futbalovej reprezentácie Adam Nemec (32) v sobotu o ňu definitívne prišiel. V bratislavskom Dóme svätého Martina povedal áno Zuzane Kollárovej, slovenskej Miss Universe spred dvoch rokov. Prominentný pár sa zasnúbil v zime počas lyžovačky v Alpách.

Medzi svadobnými hosťami nechýbali spoluhráči Nemca z reprezentácie. Po dovolenke v Tanzánii prišiel kapitán Martin Škrtel s manželkou Barborou. S vedierkom plným bielych ruží sa objavil Marek Hamšík v sprievode manželky Martiny, ktorí relaxovali ešte pred pár dňami na Seychelách. Kvarteto z tímu trénera Jána Kozáka doplnili Juraj Kucka a Tomáš Hubočan, v uplynulej sezóne spoluhráči v tureckom klube Trabzonspor.

„Bol to veľmi krásny obrad. Rodina a najbližší priatelia stáli pri nás. Sú to najkrajšie chvíle v našich životoch. Boli to však aj veľké nervy. Určite väčšie ako na ihrisku. Preto, lebo nikdy doteraz som to nezažil. A na ihrisku som skoro každý víkend. Toto bolo pre mňa niečo úplne nové. Zapotil som sa. Som rád, že to dobre dopadlo,“ prezradil Nemec pre Nový Čas.

Jeho krásna polovička doslova žiarila šťastím. „Veľmi sa tešíme. Bol to najkrajší moment v mojom živote. Ideme si ho ďalej užiť,“ povedala Nemec-Kollárová s podmanivým úsmevom. Svadobná hostina sa konala v kaštieli v Čereňanoch.