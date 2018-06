Poliakom tečie do topánok: V hre je všetko alebo nič!

Kandidátom na postup tečie do topánok!

Poliaci totálne zbabrali úvodný zápas H-skupiny so Senegalom (1:2) a Kolumbia podľahla rovnakým výsledkom pracovitým Japoncom. Expert na poľský futbal Ján Mucha (35) prestal považovať našich severných susedov za favoritov. Ak jeden z dvojice zaváha aj v dnešnom zápase pravdy, môže si začať baliť kufre. Pritom Poliaci predviedli suverénnu jazdu v kvalifikácii. „Po žrebe skupiny si mysleli, že ju zvládnu ľavou zadnou. Hovorilo sa pomaly o medaile. Proti Senegalu však hralo celé mužstvo zle. Teraz je v situácii, že ak nevyhrá nad Kolumbiou, vráti sa domov s hanbou,“ povedal Mucha.

Bývalý reprezentačný brankár chytal päť rokov v špičkovom poľskom klube Legia Varšava. Budúcu sobotu sa mu končí ročná zmluva v klube Nieciecza. Poliaci ho proti Senegalu sklamali. „Podcenili súpera. Nebojovali, nešmýkali sa po zadkoch. Väčšina starších hráčov nehráva pravidelne v kluboch. Je to vidieť.“ Mucha si pozrel šampionát na vlastné oči. V Rusku strávil osem dní. Po­dľa neho to budú mať favoriti ťažké. „K mužstvám, ktoré to môžu dotiahnuť ďaleko, som radil aj Poliakov. Teraz si to už nemyslím,“ zdôraznil Mucha. Proti Senegalu sa nepresadil ani kanonier Robert Lewandowski z Bayernu. „Ak nezaberie on, výkonnostne ide dolu celé mužstvo. Kolumbia bude nepríjemným súperom.“