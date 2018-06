Šéfka sociálnych demokratov varuje pred nemeckým ministrom: Ten muž je hrozbou pre Európu

Predsedníčka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Andrea Nahles varovala v sobotu pred závažnými dôsledkami, ktoré by mal rozpad vládnej koalície v Berlíne, vyprovokovaný bavorskými kresťanskými demokratmi, pre Nemecko i celú Európu.

Spolkový minister vnútra Horst Seehofer a bavorský premiér Markus Söder z Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU) sú "na ceste k nemeckému brexitu", vyhlásila Nahles na krajinskom zjazde SPD v Severnom Porýní-Vestfálsku. "Seehofer je hrozbou pre Európu," tvrdí šéfka koaličnej SPD s tým, že jej strana nepripustí jednostranné kroky CSU.

Nahlesová vidí podľa vlastných slov mnohé paralely k politike konzervatívcov v Británii. Tí v dôsledku vnútrostraníckeho sporu napokon pripustili referendum o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii, čo viedlo k brexitu. Britskí konzervatívci roky kritizovali EÚ a podnikali bezohľadné jednostranné kroky, uviedla Nahles. "Koho prekvapí, že po dlhoročnom ohlušovaní to občianky a občania vezmú vážne a postavia sa proti Európe?" citovala ju agentúra DPA.

CSU vedie s kancelárkou Angelou Merkelovou (CDU) mocenský boj, ktorému všetko podriaďuje, tvrdí Nahlesová. Seehofer dal Merkelovej termín do konca júna na to, aby našla s partnermi v EÚ riešenia sporu okolo azylovej politiky. V opačnom prípade chce využiť svoju právomoc ministra vnútra a nariadiť vracanie migrantov, ktorí sú už zaregistrovaní v iných členských štátoch Únie, z nemeckej hranice.

Merkelová je proti takýmto unilaterálnym opatreniam a s odvolaním sa na politické kompetencie svojho úradu nepriamo hrozí Seehoferovi odvolaním. To by však bolo pravdepodobne koncom tzv. veľkej koalície v Berlíne, píše DPA. Sám Seehofer v rozhovore pre sobotňajšie vydanie denníka Süddeutsche Zeitung povedal, že v spore s Merkelovou neustúpi. Zopakoval, že nariadi nevpúšťanie niektorých skupín migrantov cez nemecké hranice, ak sa nenájde prijateľné riešenie záležitosti.

Seehofer konštatoval, že by bolo mimoriadne nezvyčajné, keby Merkelová vetovala jeho plány využitím svojich politických právomocí. "Nedovolíme, aby sa to stalo," vyhlásil a dodal, že úrad kancelárky "urobil z komára somára". Uviedol okrem toho, že nikdy nenavrhoval úplné uzavretie hraníc. "Je to o tom, aby sme boli schopní odmietať (vstup) účinne," zdôraznil.

Budúci utorok sa uskutoční stretnutie vedúcich predstaviteľov koaličných strán, priblížila tiež Andrea Nahles. SPD sa podľa nej už interne pripravuje na scenár skorých predčasných volieb. Odchádzajúci šéf SPD v Severnom Porýní-Vestfálsku Michael Groschek na krajinskom zjazde v meste Bochum obvinil CSU z toho, že Merkelovú oslabuje cielene. "Keď bude Horst Seehofer o desať dní ešte v úrade, bude Merkelová v podstate už len vicekancelárkou," vyhlásil Groschek.