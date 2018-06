Švajčiarski futbalisti majú na krku problém: Kvôli gestu si na nich posvieti FIFA!

Podľa futbalistu Granita Xhaku (25) nebola kontroverzná oslava vyrovnávajúceho gólu v piatkovom zápase namierená voči srbskému súperovi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Švajčiarsky záložník, rovnako ako autor víťazného gólu Xherdan Shaqiri (26) vyvolali vlnu vášní, gestom so skríženými rukami, ktoré pripomínalo orla zo znaku Albánska, odkiaľ majú obaja hráči korene. Zápas medzi Srbskom a Švajčiarskom s niekoľko hráčmi albánskeho a kosovského pôvodu mal politický podtext. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť. Srbsko však jeho samostatnosť neuznáva a medzi oboma krajinami panuje nepriateľstvo. Oslavy švajčiarskych hráčov ktoré pripomínali Albánske nacionalistické symboly napätie ešte podnietili.

"Gesto bolo pre ľudí, ktorí ma vždy podporovali. Nebolo to priamo namierené proti súperovi", povedal v rozhovore pre ZDX Xhaka, ktorý v 52. minúte vyrovnal. V 90. minúte otočil stav na 2:1 Shaqiri a predviedol rovnakú oslavu. „Myslím, že vo futbale sú vždy emócie. Mohli ste vidieť, čo som urobil, a myslím, že to proste boli iba emócie. Som veľmi šťastný, že som dal gól. Nič viac. Nejedná sa o politiku, ide o futbal. A myslím, že by sme teraz o tom nemali hovoriť," dodal Shaqiri. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) začala disciplinárne konanie voči dvojici švajčiarskych reprezentantov Granitovi Xhakovi a Xherdanovi Shaqirimu.