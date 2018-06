Jednotka draftu podľa očakávania: Slováci si musia počkať

Jednotkou vstupného draftu zámorskej NHL sa podľa očakávania stal švédsky obranca Rasmus Dahlin (18), ktorý rozšíril rady hokejistov Buffala Sabres.

Z druhej pozície si Carolina vybrala ruského útočníka Andreja Švečnikova, a ako tretí volil Montreal, ktorý siahol po fínskom útočníkovi Jesperim Kotkaniemim. V 1. kole si profiligové kluby nevybrali ani jedného Slováka.

Tohtoročný draft sa uskutočnil v hale American Airlines Center, domovskom stánku klubu Dallas Stars. Pred samotným výberom sa udialo ešte niekoľko výmen, ktoré zamiešali poradím. Brooks Orpik a Philipp Grubauer išli z Washingtonu do Colorada za voľbu v druhom kole (49. miesto). Ottawa vymenila svoju 22. voľbu, za ktorú od dostala dve voľby (26. a 48.) od New York Rangers. Dve voľby získalo aj Toronto (29. a 76.), Maple Leafs ich získali zo St. Louis za voľbu č. 25.

Podľa preddraftových prognóz sa mal najväčší boj strhnúť o post dvojky a trojky. Pozícia Rasmusa Dahlina bola už dlhšia jasná. V predchádzajúcich troch rokoch si kluby z pozície jednotky vyberali útočníkov, Dahlin sa po Aaronovi Ekbladovi (2014 Florida Panthers) stal ďalšou draftovou jednotkou v pozícii obrancu. Osemnásťročný Švéd je zároveň treťou nekanadskou jednotkou draftu za sebou. Vlani sa ňou stal Švajčiar Nico Hischier a predvlani Američan Auston Matthews. Zatiaľ posledným draftovaným Kanaďanom z najvyššieho miesta bol Connor McDavid v roku 2015. "Ani si nepamätám, či som počul svoje meno. Mieša sa teraz vo mne veľa emócií, snažím sa vychutnať si každú sekundu," uviedol Dahlin pre nhl.com a dodal: "Pochádzam z malého mesta vo Švédsku, takže v Buffale sa cítim ako doma. Viem všetko o tunajších fanúšikoch, viem ako milujú hokej. Je to vidieť na tom, že ma zastavujú, hoci som ešte nehral v NHL. Celá organizácia Sabres je úžasná. Už sa neviem dočkať."

Dahlin nazbieral v uplynulej sezóne v drese Frölundy 23 bodov za 8 gólov a 15 asistencií, na ľade strávil v priemere 19:02 minúty na zápas. Na majstrovstvách sveta do 20 rokov ho vymenovali za najlepšieho obrancu, keď nazbieral sedem bodov za asistencie. Švédsku pomohol získať striebornú medailu. Dahlin odcestuje do Buffalo v sobotu a začne sa pripravovať v rozvojovom kempe, ktorý potrvá tri dni od 27. do 29. júna. Generálny manažér Sabres Jason Botterill očakáva, že Dahlin bude hrať v NHL už tento rok. "Stačí sa pozrieť na to, ako si Rasmus za posledné roky počínal. Hrával vo švédskej lige a na MS. cítime, že sa môže už tento rok dostať do NHL."

V 55-ročnej histórii draftov talentovaných mladíkov sa tento ročník stal iba ôsmym, keď sa prvej voľby dočkal hráč z Európy. Ako prvému sa tejto pocty dostalo Švédovi Matsovi Sundinovi (1989), ktorého nasledovali Česi Roman Hamrlík (1992), Patrik Štefan (1999) a neskôr odchovanci ruskej hokejovej školy Iľja Kovaľčuk (2001), Alexander Ovečkin (2004) a Naiľ Jakupov (2012). Vlani sa draftovou jednotkou stal Švajčiar Nico Hischier.

Draft bude pokračovať v sobotu od 17.00 SELČ ďalšími šiestimi kolami (2.-7. kolo), v ktorých by už mohli zaznieť aj mená slovenských hokejistov. O post pomyselnej slovenskej jednotky by mali zabojovať útočník Miloš Roman a obranca Martin Fehérváry.

Poradie v 1. kole draftu NHL 2018:

1. Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres)

2. Andrej Švečnikov (Carolina Hurricanes)

3. Jesperi Kotkaniemi (Montreal Canadiens)

4. Brady Tkachuk (Ottawa Senators)

5. Barrett Hayton (Arizona Coyotes)

6. Filip Zadina (Detroit Red Wings)

7. Quinn Hughes (Vancouver Canucks)

8. Adam Boqvist (Chicago Blackhawks)

9. Vitalij Kravcov (New York Rangers)

10. Evan Bouchard (Edmonton Oilers)

11. Oliver Wahlstrom (New York Islanders)

12. Noah Dobson (New York Islanders)

13. Ty Dellandrea (Dallas Stars)

14. Joel Farabee (Philadelphia Flyers)

15. Grigorij Denisenko (Florida Panthers)

16. Martin Kaut (Colorado Avalanche)

17. Ty Smith (New Jersey Devils)

18. Liam Foudy (Columbus Blue Jackets)

19. Jay O'Brien (Philadelphia Flyers)

20. Rasmus Kupari (Los Angeles Kings)

21. Ryan Merkley (San Jose Sharks)

22. K'Andre Miller (New York Rangers)

23. Isac Lundeström (Anaheim Ducks)

24. Filip Johansson (Minnesota Wild)

25. Dominik Bokk (St. Louis Blues)

26. Jacob Bernard-Docker (Ottawa Senators)

27. Nicolas Beaudin (Chicago Blackhawks)

28. Nils Lundkvist (New York Rangers)

29. Rasmus Sandin (Toronto Maple Leafs)

30. Joseph Veleno (Detroit Red Wings)

31. Alexandr Alexejev (Washington Capitals)

Národnosť hráčov v 1. kole draftu:

10 - Kanada, 6 - Švédsko, 6 - USA, 4 - Rusko, 2 - Fínsko, 2 - ČR, 1 - Nemecko.