Egyptská hviezda je nahnevaná: Ujde Salah z MS predčasne?

V médiách sa špekulovalo, že útočník Liverpoolu Mohamed Salah (26) nie je spokojný s organizáciou tímu Egypta v meste Groznyj a kvôli tomu sa mal dostať aj do sporu s Egyptskou futbalovou federáciou.

Podľa špekulácií má Salah dejisko MS opustiť ešte pred posledným zápasom so Saudskom Arábiou v ktorom Egyptu už o nič nejde.

Vadiť mu malo aj, že líder Čečenska - autonómnej republiky Ruskej federácie - Ramzan Kadyrov využil príchod egyptskej futbalovej výpravy na to, aby sa s ním odfotografoval. Aktivisti tento krok ostro odsudzovali pre podporu čečenského diktárora.

Salah však odmietol klebety, že má v úmysle opustiť Egyptský tábor a vrátiť sa do Liverpoolu. Na Twitteri sa vyjadril, že má záväzok voči národnému tímu, Egypstká fubtalová asociácia rovnako potrvdila, že o ich kapitánovi sa len šíria nepravdivé správy.

Prezident egyptskej asociácie, Hany Abo Rida, povedal: " Máme svojho kapitána Mohameda Salaha a podľa pravidiel FIFA sa vyžaduje, aby bol vo svojom tábore a vyžaduje sa od neho, aby zostal so svojím tímom. Je šťastný, že je so svojimi spoluhráčmi a bol šokovaný tým, čo o ňom napísala tlač. Všetci sme zmätení tým, čo boli zverejnené a nemáme tušenie, odkiaľ to pochádza."