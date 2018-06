Stopárka Sophia je už vyše týždňa nezvestná: Polícia našla ženské telo v značnom štádiu rozkladu!

Indície, podľa ktorých prišla viac ako týždeň nezvestná 28-ročná Sophia L. z bavorského Ambergu o život, pravdepodobne v Hornom Fransku, sú čoraz silnejšie. Informoval o tom v piatok v Bayreuthe tamojší vrchný prokurátor Herbert Potzel.

Podľa jeho slov sa to odvíja od poznatkov z vyhodnotenia GPS vyhoreného kamiónu dôvodne podozrivého z činu, ktorého v utorok zadržali v Španielsku.

Na severe Španielska, konkrétne v okolí diaľničnej čerpacej stanice pri baskickej obci Asparrena, teda v lokalite ležiacej na trase predmetného kamiónu, našli vo štvrtok mŕtve telo neznámej ženy, informovala prokuratúra z Bayreuthu, ktorá v piatok prevzala vyšetrovanie zločinu. Zatiaľ nie je jasné, či objavené telo, podľa španielskych médií už v značnom štádiu rozkladu, patrí skutočne nezvestnej z Ambergu. Nemecké orgány zašlú španielskej strane DNA profil nezvestnej, ktorý by mal prispieť k identifikácii telesných pozostatkov.

Marockého kamionistu Merabeta B. (41), ktorého zadržali v Andalúzii, keď smeroval do svojej vlasti, vydajú na trestné stíhanie do Nemecka. Dôvodne podozrivý v piatok akceptoval vydanie do Nemecka, keď ho predtým vypočula španielska vyšetrujúca sudkyňa a vydala na neho zatykač bez práva na prepustenie na kauciu. Informácie priniesli tlačová agentúra DPA a internetové vydanie denníka Bild.

Sophiu L. naposledy videli 14. júna na odpočívadle v Schkeuditze neďaleko Lipska, kde hľadala možnosť zviezť sa do Bavorska, odkiaľ pochádza. Podľa poznatkov vyšetrovateľov opustila túto lokalitu v spoločnosti neznámeho muža, podľa informácií niektorých nemeckých médií s odvolaním sa na svedkov v kamióne s marockým evidenčným číslom. Medzičasom je však isté, že išlo o neskôr v Španielsku objavený vyhorený kamión.