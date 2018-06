Nigéria prekvapila: Musa obral Island o dôležité body!

Futbalisti Nigérie zvíťazili v piatkovom zápase D-skupiny MS nad Islandom 2:0 a pripísali si prvé tri body do tabuľky.

V nej im patrí druhé miesto za šesťbodovým Chorvátskom, ktoré už má istotu postupu do osemfinále. Dvoma utešenými gólmi v druhom polčase rozhodol súboj útočník Ahmed Musa z CSKA Moskva. Islanďan Gylfi Sigurdsson nepremenil v 83. minúte penaltu, ktorú potvrdil VAR.

Meno druhého postupujúceho z tejto skupiny určia zápasy záverečného 3. kola v utorok 26. júna, v ktorých sa od 20.00 SELČ stretne Nigéria s Argentínou v Petrohrade, resp. Island s Chorvátskom v Rostove.

D-skupina, 2. kolo:Góly: 49. a 75. Musa, ŽK: Idowu (Nig.). Rozhodovali: Conger - Lount (obaja N. Zél.), Makasini (Tonga)Nigéria: Uzoho - Omeruo, Ekong, Balogun - Moses, Etebo (90. Iwobi), Mikel, Ndidi, Idowu (46. Ebuehi) - Musa, Iheenacho (85. Ighalo)Island: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson (65. Ingason), Magnusson - Gislason, Gunnarsson (87. A. Skulason), G. Sigurdsson, Bjarnason - Bodvarsson (71. B. Sigurdsson), FinnbogasonObaja tréneri urobili v porovnaní s prvými zápasmi v základných zostavách zmeny, nemecký kouč Nigérie Gernot Rohr postavil troch nových hráčov, kormidelník Islandu Heimir Hallgrimsson zmenil rozostavenie zo 4-5-1 na 4-4-2 a dôveru dal dvom novým futbalistom. Island začal náporom, v 3. minúte G. Sigurdsson z priameho kopu pekne pálil ponad múr, ale brankár Uzoho predviedol výborný zákrok. O tri minútky ten istý Islanďan dostal priestor pred šestnástkou na strelu, ale bola slabá a Uzoho ju kryl bez veľkých problémov. Afričania síce držali viac loptu, ale nevedeli nič produktívne vymyslieť, keď sa zbytočne skúšali tlačiť do šestnástky súpera vzduchom. V nie príliš záživnom prvom polčase ani raz nevystrelili na bránku. V

Nigéria mala excelentný nástup do druhej 45-minútkovky. Po niekoľkých sekundách prvýkrát vystrelil na bránku po zemi Etebo, Halldorsson bez problémov kryl. V 49. minúte sa však už skóre zmenilo. Island nezvládol návrat do obrany, Moses na pravej strane rýchlo potiahol akciu, jeho center si skvele technicky spracoval zo vzduchu Musa a ešte krajšie prepálil Halldorssona - 1:0. "Super orli" ožili, v 57. minúte napriahol Ndidi a tečovanú loptu vytiahol nad brvno Halldorsson. Obraz hry sa úplne zmenil, Nigéria hrala oveľa aktívnejšie a v 66. minúte Moses tvrdou strelou tesne minul priestor troch žrdí. V 70. a 71. minúte prišli nebezpečné hlavičky Ekonga a Baloguna, no ešte zmenu skóre neznamenali, rovnako ako strela aktívneho Musu do brvna v 74. minúte. Defenzíva "Vikingov" v týchto fázach doslova kolabolava a úplne do tla vyhorela v 75. minúte, keď výborný Musa po skvelom behu cez Arnasona chladnokrvne zakončil sólo na 2:0. V 80. minúte sa opäť dostal do akcie VAR, keď striedajúci Ebuehi hlúpo v pokutovom území fauloval Finnbogasona. Hlavný rozhodca si ešte verdikt nechal potvrdiť na videu, nariadil penaltu, ale tú G. Sigurdsson napálil iba nad bránku. Nigéria už doviedla zápas do víťazného konca a rázne sa opäť prihlásila do postupovej hry.