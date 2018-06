Naštvaný prokurátor Šanta o kauze zmenky: Kočner odmieta odpovedať na najdôležitejšiu otázku

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici dnes rozhodne, či Marián Kočner (55) a Pavol Rusko (54) ostanú za mrežami.

Obvinili ich zo zločinu falšovania zmeniek, cez ktoré sa snažia získať od Markízy desiatky miliónov eur. Dozorujúci prokurátor špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, ktorý sa rozhodol na Kočnera a jeho biznisplán posvietiť, žiada u oboch väzbu, pretože dvojica by sa naďalej dopúšťala trestnej činnosti. Kočner podľa neho marí vyšetrovanie tým, že tají, kde originály zmeniek sú. Šanta však tvrdí, že o dôkazy nemá núdzu.

Kočner si zmenky zo súdu, kde si nárokuje astronomickú sumu, vzal začiatkom mája. To už sa o prípad zaujímal aj prokurátor Šanta, ktorý pojednávania navštevoval. Polícia začala dvojicu stíhať a tento týždeň padlo obvinenie za zločin falšovania cenných papierov s trestnou sadzbou 12 až 20 rokov. Kočnera v stredu v tichosti a bez veľkej akcie vyšetrovatelia zatkli. „Akcia bola starostlivo prichystaná. Zrejme Kočnera zaskočila. Možno vychádzal z toho, že to bude len jeden z ďalších výsluchov bez ďalších konzekvencií,“ povedal Šanta k zverejnenému záberu, kde sa Kočner po zadržaní usmieva a máva.

Deň po Kočnerovi ho nasledoval do cely Rusko. Ten pritom ráno dobrovoľne vypovedal na Prezídiu Policajného zboru a odišiel. Polícia ho však o dve hodiny, už nedobrovoľne, doviezla späť. „Dôkazná situácia sa vyvíjala z hodiny na hodinu. Získali sme ďalšie dôležité dôkazy, na základe ktorých som nemal pochybnosti o vzatí do väzby,“ povedal Šanta.

Súd v Bystrici má dnes rozhodnúť, či nahromadené dôkazy budú stačiť na väzbu. „Obaja sa na slobode dopúšťali najmä ekonomickej trestnej činnosti a budú v nej pokračovať. Preto je nevyhnutné vziať im osobnú slobodu. Navyše, jeden z obvinených (Kočner, pozn. red.) už teraz marí a bude mariť trestné stíhanie nezákonnou manipuláciou so zmenkami. Zatajovaním toho, kde sa nachádzajú v súčasnosti,“ povedal Šanta.

Potrebujú originály?

Práve to, kde vôbec zmenky sú, je otázne. Okresný súd v Bratislave, ktorý o jednej z nich už rozhodol, tvrdí, že Kočnerovi ich museli vydať a ich súhlas nepotreboval. Upozorňuje však, že rátali s tým, že keby zmenky nevrátil, prišiel by o šancu, aby sa raz k peniazom dostal. „Jeho nárok by postrádal hmotnoprávny základ,“ odpísal súd. Šanta, ktorý sa pojednávaní zúčastňoval, prekvapilo, že súd ignoroval dôkazy Markízy, že Rusko zmenky určite nepodpísal v čase, keď šéfoval televízii.

Kočner podľa neho odmieta povedať, kde zmenky sú. „To je tá najcitlivejšia otázka. Pokiaľ ide o originály, tie k dispozícii nie sú. Ale máme rôzne alternatívy zmeniek, využiteľné je aj znalecké dokazovanie v civilnom konaní. No z hľadiska dôkaznej situácie v úzkych rozhodne nie sme,“ povedal Šanta, ktorý zároveň spomenul aj prípad, kde tiež originály zmeniek chýbali.

Išlo o exsiskára Ľuboša Kosíka, ktorý za sfalšovanie zmeniek za 2,4 milióna eur vyfasoval 14 rokov. „Zmenky nie sú absolútne nevyhnutné. Sú aj ďalšie okolnosti prípadu. Je to dokázateľné listinami, záznamami v účtovníctve, svedeckými výpoveďami,“ dodal Šanta. O to, kde cenné papiere sú, sa zaujíma aj polícia. „Klient sa k tomu vyjadril vyšetrovateľovi, sme však viazaní mlčanlivosťou,“ povedal obhajca Kočnera Martin Pohovej.