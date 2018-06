Mladá Ruska má instagram plný šialených záberov mačiek: Videli ste už niečo také čudné?!

Ruská ilustrátorka Ksenia Zmanovskaja (22) prišla so zaujímavou koncepciou fotografií na svojom instagrame.

Mačky v jedle je názov jej koncepcie, v ktorej kombinuje tieto dve pre ňu najlepšie veci na svete. Toto spojenie vás určite pobaví.

Mačkočučoriedka, croissant vs. mačka, kopček mačacej zmrzliny... Mačky v kombinácii s jedlom od výmyslu sveta. Ksenia mala so svojimi fotkami, ktoré vytvára s pomocou Photoshopu, už aj výstavu. A to na údernom mieste - v mačacej kaviarni v Petrohrade.