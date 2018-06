Prezident SOV šokoval okolie: Vyrazil do mesta oblečený v tomto!

Originálny záver. Oslavy Olympijského dňa, ktoré odštartovali už v úvode mája, vyvrcholili včera v Bratislave. Slovenský olympijský výbor vymyslel výzvu „Ber to športovo“, ktorou motivoval ľudí, aby prišli do práce, školy či škôlky v športovom oblečení. Príkladom šiel aj prvý muž slovenského športu Anton Siekel, ktorý si vybral kimono.

Prezident SOV sa včera doobeda objavil v známom nákupnom centre pri Dunaji v kimone, keďže sa aktívne venoval džudu. „Dlhé roky ma sprevádzalo, zažil som pri ňom krásne zážitky a spoznal množstvo ľudí. Preto som ani chvíľu neváhal, hoci v kontraste s oblekom a topánkami to vyznelo trošku smiešne. Jeden deň v roku sa to však dá zvládnuť a verím, že aj ľudia to zobrali s nadsázkou,“ povedal pre Nový Čas Anton Siekel, ktorý úsmev vyvolal aj na tvárach viacerých okoloidúcich. „Postrehol som ich a asi to tak malo byť. Ľudia sa možno zamyslia, čo to ide za človeka v kimone, pripomenie im to šport a povedia si, poďme sa s ním zabávať aj my. V každom prípade som s tohtoročnými oslavami Olympijského dňa spokojný. Hravou formou sme ukázali, ktorý šport máme obzvlášť radi a symbolickým oblečením sme verejnosti ukázali, že sa dá robiť aj bez vrcholových predpokladov. Hlavné je, aby sme sa mu venovali či už v rodine, alebo v práci. Nemôžeme však športovať len raz do roka, ale pri každej príležitosti, čo sa nám určite vráti po zdravotnej stránke i v psychickej pohode,“ dodal Siekel.

Nadácia SOV zároveň spustila tretí ročník programu „Ukáž sa!“ na podporu talentovanej mládeže. Zapojiť sa môžu jednotlivci a kolektívy od 12 do 18 rokov. SOV rozdelí medzi najlepších 60-tisíc eur, pričom ocenia dvanásť najlepších jednotlivcov a šesť kolektívov.