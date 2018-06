Bývalý slovenský tréner obhajcom titulu verí: Majú ale nôž na krku!

Posledný majster sveta je v strachu! Nemecko prekvapujúco nezvládlo vstup do šampionátu a po šokujúcej prehre s Mexikom je bez bodu posledné.

Takú situáciu si nepamätá ani prvý slovenský futbalista v bundeslige Ján Kocian (60). Obhajca titulu sa dostal podľa neho do problémov, na aké nebýval v minulosti zvyknutý.

Mexičania doslova vyškolili favorita z kontraútokov. „Nemci už dávno nezlyhali tak takticky. Sami sa dostali pod tlak, aký doteraz nezažili. Nevedia, čo to s nimi urobí. Aj preto, že majú na turnaji mladé mužstvo. Proti Švédom očakávam zmeny. Nielen v menách, ale aj v rozostavení. Možno sa tréner Löw odhodlá k hre s tromi obrancami, aby jeho tím získal prevahu v strede ihriska a vpredu bol ešte údernejší.“

Kocian dôverne pozná nemecký futbal. Klubový i reprezentačný. Hoci je to už dávno, čo v ňom dlhé roky pôsobil ako hráč, tréner i asistent, stále ho sleduje. „Nemci majú zaužívaný herný systém, vďaka ktorému vyhrávajú. Neúspech s Mexikom neznamená dôvod na paniku. No majstri sveta zrejme nie sú v takej pohode ako v minulosti. V príprave na šampionát napríklad nevyhrali v Rakúsku. Už to mohol byť varovný signál.“

Bývalý tréner slovenskej reprezentácie si nevie predstaviť, že by Nationalelf nepostúpil zo skupiny. „Nemcov som považoval za najväčších favoritov. Nepomôže im nič iné, len víťazstvo. A najviac rýchly gól, ktorý by ich upokojil. Čím dlhšie bude 0:0, tým to bude pre nich ťažšie. Videli sme, ako dopadla Argentína proti Chorvátsku. Futbal prináša aj situácie, že najlepší hráči ešte nemusia byť v najlepších mužstvách. To je prípad Messiho,“ tvrdí Kocian.

Švédi majú nahraté. Vyhrali nad Kórejskou republikou a psychicky sú hore. „Budú hrať z dobrej defenzívy. A snažiť sa o niečo podobné ako Mexičania. Táto hra im je vlastná. Dôležité bude, ako zvládnu brejky. Nie sú takí rýchli ako Mexičania. Počkajú si na Nemcov a využijú každú ponúknutú príležitosť na kontru. Už to nie je mužstvo závislé iba na Ibrahimovičovi.“