Otec Pavla Hammela nikdy nebol na jeho koncerte: Nezmieril sa s rozhodnutím slávneho syna?!

Nepodporil ho, a to ani v časoch jeho najväčšej slávy! Legendárneho speváka Pavla Hammela (69) síce priviedol k hudbe jeho otec, rozhodnutie ísť vlastnou cestou však zrejme nikdy úplne nerozdýchal. Neprišiel mu totiž ani na jediný koncert!

Hammel sa nikdy netajil tým, že jeho vzťah s otcom nebol práve najvrúcnejší. Keďže ten bol dlhoročným huslistom v Slovenskom národnom divadle, nebolo žiadnym prekvapením, že svojho syna od detstva viedol k tomuto vznešenému nástroju. Pavlovi však napokon učarovalo niečo celkom iné - gitara.

Z komornej hudby tak dobrovoľne presedlal na tú populárnu. S týmto rozhodnutím sa však jeho tatko zrejme nikdy celkom nezmieril. A to aj napriek úspechu synovej kapely Prúdy či legendárnym hitom, akými sú Medulienka, Učiteľka tanca, Zvonky zvoňte či ZRPŠ. „Popravde - neviem úplne, ako to znášal. Nikdy sme sa o tom nejako hlbšie nerozprávali. Dokonca nikdy nebol ani na mojich koncertoch, a to ani počas rokov mojej veľkej popularity. Bol však tolerantný a rešpektoval to,“ priznal Hammel v rozhovore pre Bratislavské noviny.

Prečo ho však otec nikdy neprišiel podporiť, slávny muzikant netuší. „Žil si vo svojom svete. Bol spokojný, že som ukončil štúdium hry na husliach, za čo som mu dodnes vďačný. Viem, že zbieral výstrižky z novín, ktoré o mne písali,“ uzavrel.