Saška zachraňovala topiace sa dievčatko, kruto na to doplatila: Škaredá hra osudu!

Zachránila topiace sa dievčatko, no sama na to doplatila. Saška Nociarová (22) z Boľkoviec (okr. Lučenec) je už päť rokov v bdelej kóme.

Za svoj hrdinský čin, pri ktorom zachraňovala na rybníku Annu Kristínu (15), takmer zaplatila životom a napokon sama potrebovala pomoc. Zatiaľ čo ona sa len pomaly vracia do života, zachránené dievča si užíva život, chodí do školy a teší sa na prázdniny. Saškina rodina dodnes neodpustila rodičom Anny Kristíny, že ich dcéra ostala v kóme.

Po vyštudovaní školy túžila byť Saška sprievodkyňou v Egypte. Tento sen sa jej už, žiaľ, nikdy nesplní. Krásne dievča totiž ostalo v bdelej kóme po tom, čo sa snažila v júni 2013 zachrániť svoju mladšiu kamarátku Annu Kristínu, ktorá sa topila na bagrovisku v Holiši.

Napokon práve záchrankyňa skončila v nemocnici, kde strávila osem mesiacov. Odvtedy mladé dievča podstúpilo nespočetne veľa liečení, ktoré ho postupne vracajú do života. „Som si vedomá, že to nikdy nebude také, ako predtým, ale krok po krôčiku sa má Saška lepšie. Robíme pre ňu maximum,“ prezradila jej mamina Dana (49), ktorá sa o ňu s láskou stará.

Na deň, keď jej staršia dcérka takmer prišla o život, sa mama snaží vôbec nemyslieť. „Aj sa hnevám a aj nie, ale nechcem sa k tomu vracať, lebo by som sa zbláznila. Kristínu a ani jej rodinu však nechcem vidieť a ani o nich počuť. Zničila život dcérke a aj nám, aj keď si to neuvedomila, lebo vtedy ešte bola dieťa,“ hnevá sa starostlivá mama, ktorá je pri Saškinom lôžku 24 hodín denne. „Cvičíme každý jeden deň. Ženie ma dopredu to, že robí pokroky,“ pochvaľuje si mama.

Vďaka láske a starostlivosti celej rodiny Saška už bicykluje na špeciálnom bicykli, očami sa hrá na počítači a dáva svojim blízkym aj spätnú väzbu. „Vieme, že chodiť už nebude, ale naším najbližším cieľom je, aby sama sedela,“ prezradila jej mama. Zatiaľ čo Saška má ťažké zdravotné následky, zachránená Anna Kristína prežila drámu vo vode bez väčšej ujmy. Momentálne sa teší na letné prázdniny a od septembra bude deviatačka. „Má bežné problémy pubertiakov, no o tom nešťastí s ňou nehovoríme,“ uviedol otec Anny Kristíny Patrik s tým, že ich rodina chcela navštíviť Sašku, no jej rodina si to neželala.

