Jedinečný vynález stredoškoláčky z Piešťan: Pozrite sa, čo dokáže jej robot!

Stvorila unikátnu pomôcku pre všetkých študentov na Slovensku. Tretiačke Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Piešťanoch Patrícii Pálkovej (17), sa podarilo zostrojiť robota, ktorý dokáže rozoznať farby a vie premiestniť predmet z jednej strany na druhú.

Ovládať sa dá s pomocou smartfónu či počítača. V budúcnosti by mohol pomáhať vo fabrikách či tovární.

Sympatické dievča sa vôbec nevenuje dievčenským záľubám. Bavia ho autá, motory, kolesá. „Bol to môj nápad prihlásiť sa do súťaže, do ktorej sa prihlásili študenti z celého Slovenska. Z dvadsiatky z nich som bola na prvom mieste. Som veľmi šťastná,“ hovorí Patrícia (17), ktorá s prehľadom tromfla aj chalanov. „Robot sa volá MJP. Sú to vlastne začiatočné mená ľudí, ktorí mi veľmi pomáhali. Prvé písmeno je meno môjho ocina, ktorý mi nikdy neodmietol pomoc pri tomto projekte. Druhé je meno chlapca, ktorý mi technicky pomáhal pri zostrojovaní. Posledné je moje meno,“ usmieva sa šikovná stredoškoláčka.

Ovládanie cez telefón

Robot sa skladá z autíčka, robotického ramena, kamery, ktorá rozpoznáva farebné objekty, a solárneho panelu, ktorý dobíja baterky. Robot sa dá ovládať buď autonómne, že chodí sám, alebo chodí manuálne pomocou servera. „Dá sa ovládať aj pomocou telefónu tak, že sa napojíte na IP adresu. Mohol by slúžiť vo výrobných halách, kde treba preniesť nejaké ťažké veci, alebo objekty preniesť z bodu a do bodu b,“ teší sa nadaná dievčina, ktorá v rámci súťaže predviedla i to, ako robot sám rozpozná farbu. „Vie nájsť loptičku podľa farby, vie ju zodvihnúť a premiestniť. Podľa toho, akú farbu mu naprogramujete, tak tú vždy nájde a prenesie,“ dodáva. „Som veľmi rád, že sa stala najlepšou študentkou a teší ma, že tento robot bude môcť byť ako školská pomôcka pre všetkých študentov na Slovensku,“ uzatvára hrdý učiteľ Jozef Dragula. Patríciu čakajú ešte ďalšie prestížne súťaže, ktoré chce tiež vyhrať.