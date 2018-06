Zatvorený areál v Kremnici: Majiteľ ponúka termálne kúpalisko za 1 €!

Smutná správa pre domácich aj turistov. Termálne kúpalisko Katarína v Kremnici zostane po minulej sezóne zatvorené aj tento rok.

Majiteľ ho už nechce prevádzkovať, a obrátil sa na samosprávu, že im ho predá za 700 000 €. Pre mesto bola cena privysoká. Preto prišla ponuka, že im ho prenajme za symbolické 1 € na sezónu.

Jozef Mičo kúpil v roku 2006 kúpalisko od mesta za 2 milióny korún (66 400 €). Tvrdí, že doň investoval stovky tisíc eur, a to na rekonštrukciu potrubia, sociálne zariadenia či prekrytie terasy. „Žiaľ, aj tento rok bude zatvorené. Ponúkol som ho mestu Kremnica do prenájmu, zadarmo. Nechcú. Tak neviem, lebo lacnejšie sa to už nedá,“ povedal majiteľ kúpaliska.

Primátor Alexander Ferenčík si myslí, že na prenájom kúpaliska za 1 € sa treba po prvotnom nadšení pozrieť komplexne.Ja ako štatutár mesta si netrúfam do tohto projektu vstúpiť,“ argumentoval primátor.

„Kúpalisko chýba tak obyvateľom mesta, ako aj turistom, chýba podnikateľom i prevádzkovateľom stravovacích a ubytovacích služieb. Preto by som sa nebál ísť ani do odvážnych riešení, čo sa týka odkúpenia kúpaliska spätne do vlastníctva mesta, a nebál by som sa ísť ani do prenájmu,“ oponuje mestský poslanec Jaroslav Slašťan.