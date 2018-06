Otec utopeného Janka († 18) má ťažké srdce na hasičov: Keby ho našli do pol hodiny, mal by ešte šancu!

Nad obcou Bánov (okr. Nové Zámky) sa v piatok popoludní zastavil čas. Rodičia pochovali svojho 18-ročného syna Jána, ktorý sa v utorok večer utopil pri kúpaní na miestnom štrkovisku.

Za mladým nádejným futbalistom žiali celá dedina, jeho otec Ján i ďalší si myslia, že hasiči mohli pre záchranu mladého muža urobiť viac. Dokonca ich v ten večer zavádzali.

V piatok odprevadili na poslednej ceste milovaného Janka († 18). Talentovaný futbalista mal celý život pred sebou. „My sme sa to dozvedeli hneď, tak sme tam za chvíľu boli. Ja tú vodu veľmi dobre poznám, som rybár, vyrastal som na nej, takisto môj syn,“ opisuje udalosti nešťastný otec.

Ťažké srdce má na hasičov. „Mali jeden čln a hák do hĺbky 4 metre a tam je voda do 9 metrov,“ pokračuje Ján. Do pátrania po mladíkovi sa pustilo asi 20 ľudí. „Každý z dediny, kto mohol, prišiel. Hasiči mi stále tvrdili, že potápači sú už na ceste... Dookola. Keby syna našli do pol hodiny, tak by mal ešte nejakú šancu,“ je presvedčený otec. Potápači však ten večer neprišli. „Po dvoch hodinách povedali, že už je veľmi tma a že už neprídu, až ráno z Bratislavy. Nemali šancu nájsť mi syna s tou technikou a bez potápačov. A keby konali hneď, možno by ho ešte zachránili,“ len ťažko zo seba dostáva slová.

„Nechceli sme, aby tam bol cez noc, keď už bolo jasné, že pomôcť mu už nedokážeme. Na troch člnoch sme s dedinčanmi do 2.30 hľadali Janka, svietilo nám asi 20 áut. O piatej ráno sme pokračovali. Viem, že mne to už syna nevráti, ja už som vyplakal všetky slzy. Ale je leto a oni by mali byť pripravení na takéto zásahy,“ s ťažkým srdcom vraví otec.

Hasiči: Urobili sme maximum

Potápači skutočne už boli na ceste, ale vrátili sa. „Počas jazdy potápačov z Bratislavy k zásahu bola vyhodnotená situácia tak, že vzhľadom na dobu jazdy a potrebný čas na zanorenie potápačov, by bola už zlá viditeľnosť. A vykonávať ponor a dohľadávanie utopenej osoby by bolo za tmy pri nulovej viditeľnosti pre potápačov nemožné,“ uviedol Michal Varga, hovorca Okresného hasičského zboru v Nitre.

„Hasiči zo Šurian použili na vyhľadávanie všetky dostupné prostriedky, ktoré mali k dispozícii,“ pokračuje hovorca. „Na vyhľadanie z člna použili trhací hák štandardnej dĺžky 4 metre, ktorý si predĺžili lanom, aby dosiahli až na dno. Taktiež použili kotvu z člna, ktorú ťahali po dne,“ dodáva Varga s tým, že vo vyhľadávaní pokračovali do neskorých nočných hodín. „Ohlásenie udalosti bolo v čase 19.28, hasiči zo Šurian sa dostavili na miesto udalosti 19.50, v najkratšom možnom čase s aktivovaným výstražným zvukovým zariadením,“ zakončil Varga. Vzdialenosť medzi Šuranmi a Bánovom je 4,8 km, podľa navigácie prekonateľná za 7 minút.