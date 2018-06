Kto je násilníkom, ktorý prepadol tenistku Kvitovú? Je to opora futbalového tímu

Dlho to vyzeralo beznádejne. Od prepadnutia českej tenistky Petry Kvitovej (28) v jej byte do času, kým to bol neznámy páchateľ, uplynulo dlhých 17 mesiacov.

Česká tenistka sa pomaly pripravovala na skutočnosť, že útočník nemusí byť nikdy chytený. To sa ale nestalo a násilníka Radima Ž. približne pred mesiacom polícia zatkla. Kto je muž, ktorý mohol definitívne ukončiť kariéru dvojnásobnej wimbledonskej víťazky? Šokujúcu informáciu priniesla Mladá fronta Dnes. Podľa jej tvrdenia, mal byť útočník členom gangu, ktorý sa zameral na prepadávanie seniorov. Celkom sa mal od konca roka 2008 do apríla 2010 zúčastniť na 15 takýchto prípadoch. V roku 2012 mu súd vymeral trest na 7,5 roka, celý trest si však neodsedel a z väzenia ho podmienečne prepustili. Podľa informácii Blesk.cz je Radim Ž. pôvodom z Ptení na Prostějovsku, medzi jeho záľuby patril predovšetkým futbal, obliekal dres SK Haňovice, hral I. A triedu, kde patril k najväčším oporám tímu. Naposledy hral 20. mája, o pár dní neskôr skončil v rukách polície.