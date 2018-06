S týmito Slovenkami by ste sa nikdy nenudili: Aha, aké šialené veci sa vedia kráskam zrodiť v hlave!

Krása a šarm nie sú všetko. Zmysel pre humor je tým pravým korením života. Kočky v Miss leta 2018, našťastie, oplývajú aj ním!

Aj v humore sa ukrýva sexepíl. Veď kto by chcel vedľa seba večne umrnčanú a s ničím nespokojnú ženu? Tá, čo úsmevom zaplní celú miestnosť a je za každú zábavu, je tou pravou spoločníčkou do života.

Krásne dievčatá z Miss leta 2018 ukázali, že sršia pozitívnou energiou a majú jej na rozdávanie. Fešandy súťažiace v kategórii Miss Crazy ukázali, čo je skutočne v nich. Ak chceš ukázať, že sa dá "blbnúť" ešte viac, zaregistruj sa v Miss leta 2018. Okrem kategórie Miss Crazy môžeš ukázať svoje prednosti aj v Miss Bikiny a Miss Selfie.

Čaká na teba množstvo cien a zážitkov. Ak to stihneš do konca júna, zvýšia sa ti šance, pretože automaticky získaš 100 bonusových hlasov. K skvelým cenám sa môžeš dostať aj prostredníctvom hlasovania. Vyber si svoju favoritku, posielaj jej hlasy a dostaneš sa do žrebovania o luxusné ceny.