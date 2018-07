Kráska je závislá na plastikách, chcela megaprsia a pery ako Angelina Jolie: Pohľad na ňu vás bude mátať v snoch

Kanadská tanečnica je závislá od plastík, na zákroky minula viac ako 85-tisíc libier. Keď si pozriete jej fotky po operáciách, nebudete veriť, že je to tá istá žena.

Mary Magdalene (24) si nechala zväčšiť prsia už trikrát a má veľkosť 38J. Taktiež si dala zväčšiť zadok a pery, aby vyzerala ako Angelina Jolie. Snímky, ktoré zverejňuje na Instagrame dokumentujú jej extrémnu premenu.

Mladá Kanaďanka nebola spokojná ani so svojim nosom a neváhala podstúpiť zákrok aj v Mexiku. "Prvú procedúru som podstúpila v 20 rokoch. Bola som v Mexiku a nechala som si zväčšiť prsia. Našťastie som prežila, pretože z chirurga sa vykľul zubár. Desivé," spomína. Neskôr podstúpila plastickú úpravu nosa, 15 operácií pier a nechala si vložiť implantáty, aby dosiahla vzhľad brazílskeho zadku. Okrem toho si nechala vyhladiť obočie a podstúpila liposukciu rúk a bokov, píše Mirror. V auguste dokonca plánuje podstúpiť ďalšiu plastickú operáciu prsníkov.

"Vedela som, že chcem plastiku od 14 rokov. Nečakala som, že ich bude až toľko, no je to ako moje hobby. Môj osobný extrémny šport," povedala Mary. "Kedysi som nebola škaredá, no vyzerala som veľmi obyčajne. Môj výzor mi pomáha v kariére."

V živote sa stretáva s mnohými reakciami od neznámych ľudí. Dokonca aj jej otec a starí rodičia, ktorí sú misionári, ho kritizujú. "Bola som nakupovať so svojím bratom, ktorý sedel na lavičke a čakal na mňa a malé dievčatko vybehlo von a povedalo žene, ktorá sedela vedľa neho 'mami poď a pozri sa na ústa tej ženy, vyzerá ako ryba'," hovorí Mary. Mladá žena má nejaké problémy s dýchaním, ale inak je úplne zdravá. "Myslím, že musíme žiť život podľa seba," dodáva.