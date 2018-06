Nadia si zabudla dať do práce podprsenku: Nečakané následky!

Omylom si zabudla obliecť podprsenku, dospela k zaujímavému zisteniu.

Austrálčanka Nadia Bokody, ktorá pracuje ako web editorka, sa ponáhľala do práce a omylom si zabudla dať vrch spodnej bielizne. "V kancelárii som konečne necítila mučiace ťahanie látky okolo mojej hrude, po prvý raz som sa za mojím stolom cítila komfortne a zvládla som všetky moje úlohy do obeda," cituje slová nadšenej ženy britský denník The Sun. Dodáva, že sa počas dňa menej sústredila na svoj zovňajšok a viac sa venovala práci. "Bol to veľmi posilňujúci a produktívny deň" priznala Nadia.

Jeden deň bez podprsenky Nadiu ovplyvil až tak, že sa rozhodla nenosiť ju do práce už vôbec.