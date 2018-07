Dievča zverejnilo fotky po chemoterapii: Hneď ako mohla, utekala do posilňovne

18-ročnej Ellie Douglas bola diagnostikovaná rakovina krvi, keď mala 17 rokov, čo spôsobilo, že pribrala, stratila vlasy, riasy a aj sebadôveru.

Inšpiratívne dievča však rakovinu prežilo a teraz sa pokúša dodať ostatným ľuďom silu za pomoci svojich príspevkov na sociálnych sieťach. Po tom, čo prežila, potrebovala, aby sa jej vrátila sebadôvera, a tak začala cvičiť, aby sa jej vrátila fyzická a aj duševná sila.

"Keď mi diagnostikovali rakovinu, mala som 17 rokov a hneď týždeň potom som podstúpila chemoterapiu. Mala som štyri cykly, čo bolo naozaj ťažké hlavne preto, lebo môj život sa zastavil, kým všetci ostatní išli ďalej. Po prvom cykle som stratila vlasy. V tých zlých týždňoch som potrebovala invalidný vozík alebo som jednoducho strávila celý deň v posteli, pretože ma boleli kosti. Najhoršia časť pre mňa bola, keď som stratila vlasy a mihalnice," povedala Ellie pre Uniland.

Ellie taktiež vyvracia mylnú predstavu o tom, že ľudia si rakovinu spájajú s úbytkom hmotnosti. "Keď premýšľate o rakovine, myslíte na to, ako ľudia chudnú. Ale ja som dostala steroidy, takže som bola stále hladná a veľmi emotívna. Vždy som bola štíhla, takže toto pre mňa bola ďalšia rana. Preto som sa rozhodla, že pôjdem cvičiť hneď, ako ma zdravotná sestra pustí. Pred diagnózou som bola nesvoja z nemocničného prostredia a veľmi som si zakladala na mejkape a vlasoch, takže keď som videla, ako hrozne vyzerám, naozaj ma to posilnilo. Som za to vďačná," povedala.

Hovorila taktiež o tom, ako znovu našla silu na to, aby chodila do posilňovne. "Začala som chodiť cvičiť počas poslednej chemoterapie, aby som schudla. Bolo to ťažké, pretože som bola stále slabá, boleli ma kosti a svaly, ale postupne som sa stala silnejšia a lepšia. Teraz som silnejšie, ako kedykoľvek predtým. Podporou mi boli hlavne moji sledovatelia na Instagrame. Získala som 20 tisíc fanúšikov počas toho, ako som zdieľala celú moju cestu v nádeji, že niekomu pomôžem a inšpirujem ho."

Ellie získala silu pomáhať druhým a urobila to pomocou Instagramu, Twitteru a taktiež aj kanálu na YouTube. "Dostávam veľa správ od ľudí, ktorí trpia rakovinou a ďakujú mi. Pýtajú sa ma rôzne otázky a prosia ma o rady. Spravila som si kanál na YouTube a blog o rakovine. V súčasnej dobe som sa ešte nevrátila k svojej váhe predtým, než som ochorela, ale nie som ďaleko. Som fyzicky a aj psychicky silnejšia osoba."

V budúcnosti sa chce Ellie zamerať na to, aby sa stala make-up artistkou a založiť vlastnú spoločnosť.