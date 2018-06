Nevesta poslala ženícha k vode v deň ich svadby: Nečakajte neveru, dôvod bol úplne iný

Nevesta dala kopačky svojmu snúbencovi v deň ich svadby.

Urobila tak potom, čo zistila, že nezaplatil za miesto svadby. Harriet Butler (32) odvolala svadbu, keď zistila, že jej snúbenec Kevin Rogers (41) klamal o zaplatenom účte.

Podľa Newshub napriek tomu spravila party pre hostí vo svojej dome v Cornwall vo Veľkej Británii. "Keď tu už všetci boli, pomyslela som si, že by sme si mali urobiť pekný deň," povedala Harriet pre The Mail. "Nechcela som, aby to bol hrozný deň, takže som si dala svoje svadobné šaty, družičky si ich dali tiež a aj všetci svadobní hostia sa nahodili. Prišiel aj fotograf."

Napriek tomu, že všetci boli veľmi pozitívni Harriet povedala, že sa párkrát musela zastaviť a uvedomiť si, aké je to všetko divné. Pár bol spolu od roku 2015 a mali dvojročnú dcérku. Kevin povedal, že celá situácia mu zlomila srdce, ale nechcel, aby sa Harriet musela trápiť kvôli jeho finančným problémom.