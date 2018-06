Lauren († 18) prišla na víkend domov z univerzity: Z toho, čo sa stalo, sa jej mama tak skoro nespamätá

Tínedžerka, ktorá zomrela na meningitídu (zápal mozgových blán) len niekoľko dní po začatí vysokej školy, bola podľa vyšetrovateľov zdravá a fit.

Lauren Sandell († 18) niekoľko dní pred smrťou podľa jej mamy zabehla 5 míľ. Mama Sharon Sandell povedala, že bola s Lauren v kontakte každý deň počas prvých dvoch týždňov na univerzite. Asi týždeň po príchode do Bournemouth povedala mame, že sa necíti dobre. Podľa Sun to mama pripisovala stresu z novej školy.

Sťažovala si na bolesti hlavy a bola niekoľkokrát chorá, no myslela si, že dostala otravu jedlom. Mame Sharon však jedno ráno zavolal Laurenin priateľ, ktorý panikáril, pretože sa triasla v posteli. "Povedala som mu, aby jej dal šálku čaju a sušienku, pretože som predpokladala, že má v krvi málo cukru, čo súviselo so stresom. Myslela som si, že má otravu jedlom, lebo to spomínala. Potom mi jej priateľ napísal správu, že už sa netrasie a zaspala. Spali však až do obeda. Bolo to zvláštne, pretože väčšinou vstávala oveľa skôr."

Potom prišli do Woodfordu a chceli stráviť víkend doma. Podľa Sun sa Lauren sťažovala na pocit chladu a nevoľnosti. Tiež povedala, že ju bolia nohy a nevládze dlho stáť. "Keď ju jej brat objal, odtiahla sa od neho, ale myslela som si, že ju proste otravuje. Bola stále tichá, unavená a zatvárali sa jej oči," povedala Sharon. Potom Lauren povedala, vidí rozmazane a nevládze dýchať. Potom sa s mamou rozprávala o zmene univerzity a začala sa správať zvláštne.

Sharen si myslela, že má záchvat paniky. "Bola veľmi studená, povedala mi, že ju bolí žalúdok. Dala som jej fľašu s horúcou vodou a potom išla so mnou do postele. Bola stále veľmi nepokojná. Išla na toaletu a našla som ju tam, ako sedí na podlahe a hovorí, že vidí rozmazane. Naozaj som si myslela, že je len v strese. Môj manžel ju zodvihol a posadil na posteľ. Všetko je to trochu rozmazané."

Zavolala tiež svojmu synovi Samovi, aby sa vrátil z futbalu a pomohol dostať Lauren do auta a do nemocnice. Keď sa jej oči prevrátili a zrútila sa na posteľ, zavolala sanitku. "Myslela som si, že je v bezvedomí a požiadala som môjho syna Sama, aby mi pomohol sledovať jej dych." Záchranári prišli do niekoľkých minút, ale nedokázali Lauren prebrať a prehlásili ju za mŕtvu. "Môj ďalší syn Will kričal, aby sa zobudila. Keď prišla polícia a vypočúvala ma, len si pamätám, ako som myslela na to, že nie je možné, aby niekto zomrel zo záchvatu paniky. Nedokázala som premýšľať."

O svojej dcére povedala: "Bola to taká úžasná a priam anjelská osoba. Ľudia si ju chcú pamätať a podporiť nás. Na pohreb prišlo asi 500 ľudí a jej priateľ doniesli balóny. Pršalo a fúkal vietor, ale keď počas pohrebu pustili balóny, zrazu opäť vyšlo slnko a bola dúha. Cítila som Lauren, ako keby tam bola so mnou."

Sharen odvtedy pracuje s charitatívnou organizáciou Meningitis, aby zvýšila informovanosť o očkovaní. Vytvorila video na YouTube a poslala ho do 8000 škôl, aby všetci vedeli, aké je to nebezpečné. "Nechcem, aby si niekto musel prejsť tým, čím si prešla moja rodina. Mám však pocit, že to nikoho nezaujíma a to môžu byť ľahko zaočkovaní. Je to ako mať liek na rakovinu a nevyužívať ho."

Vyšetrovanie okolností jej smrti však stále pokračuje.