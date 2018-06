Za mrežami skončil po Kočnerovi aj jeho „komplic“ Rusko: Čo im môže zlomiť väz!

Dobieha ich spravodlivosť?! Zdá sa, že známi podnikatelia Marián Kočner (55) a Pavol Rusko (54) chodili s džbánom po vodu tak dlho, až kým sa nerozbil.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po tom, čo polícia v stredu večer zbalila Kočnera, sa vo štvrtok do cely predbežného zadržania dostal aj jeho parťák Rusko. Obaja čelia obvineniu z falšovania cenných papierov v 18 rokov starej kauze TV Markíza. Jej exriaditeľ mal Kočnerovi podpísať 4 zmenky za takmer 69 miliónov eur. Zatiaľ čo sudkyňa okresného súdu jednu z nich nedávno uznala, polícia je presvedčená, že podarená dvojica si ich vymyslela, aby Markízu podojila.

Podnikateľ z mafi ánskych zoznamov Kočner sa počas toho, ako po neho prišli policajti do vlastného domu v Bratislave, slastne usmieval. Nerátal s tým, že strávi niekoľko nocí v policajnej cele a vyšetrovateľ podá návrh na jeho väzobné stíhanie. Kauza zmeniek môže biznismenovi s pestrou minulosť zlomiť väz, hoci jeho právny zástupca tvrdí, že jeho klient je čistý ako ľalia. „Prebrali sme uznesenie o vznesení obvinenia. Voči uzneseniu sme podali sťažnosť, klient popiera spáchanie skutku,“ povedal Kočnerov obhajca Martin Pohovej. Polícia ho spolu s bývalým riaditeľom Markízy Pavlom Ruskom podozrieva, že sa snaží ošklbať najväčšiu slovenskú televíziu.

Rusko mal podpísať Kočnerovi zmenky za takmer 69 miliónov v roku 2000, keď šéfoval Markíze. „Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície obvinil osoby z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva,“ píše sa v stanovisku polície s tým, že na oboch bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie. Obom tak hrozí 12 až 20 rokov v base. Tančeky okolo Ruska Kým kontroverzný podnikateľ vysvetľovaľ kauzu vyšetrovateľovi už od stredy popoludnia, Pavla Ruska si predvolali na výsluch až vo štvrtok ráno.

Po vypočutí odkráčal spokojne domov s tým, že údajne nepochopil, z čoho sa ho snažia obviniť. „Z uznesenia nie je zrejmé, čo mu kladú za vinu, a my sme to vyčítali vyšetrovateľom. Osobne sa domnievam, že nie sú dané podmienky väzby,“ vysvetlil Ruskov advokát Marek Para. O dve hodiny už bolo všetko inak a exriaditeľ Markízy putoval do policajnej cely, hoci svoju vinu po vypočutí vehementne popieral. Obaja počas dňa čakali na to, či prokurátor rozhodne o podaní návrhu na ich väzbu a poputujú tak pred sudcu. Ten musí povedať defi nitívny verdikt, či budú vyšetrovaní za mrežami alebo na slobode.

Toto hrá proti Ruskovi s Kočnerom

1. Markíza nemá žiadne zmenky za milióny eur v účtovníctve, ktoré by potvrdzovali, že ich Rusko ako riaditeľ pred 18 rokmi podpísal

2. Ruskove podpisy, ktoré našli právnici televízie, sa na seba vôbec nepodobajú. V roku 2001 sa podpisoval úplne inak, aký je podpis na samotných zmenkách

3. Rusko krátko po podpise zmeniek tvrdil, že v Markíze nie sú žiadne finančné záväzky do budúcnosti

4. Ani jeden z nich v čase údajného podpisu zmeniek nespomenul takú závažnú vec

5. Podozrivé zmeny v ich „priateľstve“ - Kočner s Ruskom boli dlhodobými nepriateľmi, pred pár rokmi sa spolu začali ukazovať na verejnosti, Rusko Kočnerovi predal svoj dom a dokonca donedávna chodil do bytovky Five Star Residence, ktorú postavil Kočner

Ďalšie kauzy Ruska

obvinenie z objednávky vraždy spoločníčky Sylvie Volzovej

spor so Starým Mestom v súvislosti s Domovom pre matky v núdzi Maják, kde Ruska ako riaditeľa obviňujú, že nerešpektoval predkupné právo samosprávy na budovu a podhodil ju Kočnerovi

Ďalšie kauzy Kočnera

obvinenie v súvislosti s prevodmi nehnuteľností na Donovaloch, kde štát mohol prísť o osem miliónov eur

obvinenie za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v kauze Gatex v Pezinku

Priebeh kauzy

11. jún 2000

Kočner má podpisovať s riaditeľom Markízy Pavlom Ruskom štyri zmenky v hodnote takmer 69 miliónov eur. Rusko dodnes tvrdí, že ich podpísal, aby od Kočnera vykúpil licenciu na vysielanie.

jún 2015

Do tohto dátumu mali zmenky splatnosť. Televíziu Rusko dávno ne vlastní, prebrali ju Američania z CME.

jún 2016

Kočner podáva žaloby na Markízu o zaplatenie sumy zo zmeniek. Hoci ich mal podpísať Rusko, televízia je ručiteľom. Súd prijal tri zmenky, pri štvrtej Kočner nezaplatil súdny poplatok.

február 2018

Rusko vypovedá na súde a potvrdzuje pravosť podpisu. Markíza však tvrdí, že zmenky určite nevznikli v čase, keď TV šéfoval Rusko.

apríl 2018

Súd odmieta znalcov, ktorí by dokázali, že Ruskov podpis nesedí. Verí jemu a Kočnerovi priznáva 8,3 milióna eur. Markíza sa odvolala.

9. máj 2018

O zmenky sa začala zaujímať špeciálna prokuratúra. Kočner si zmenky zo súdu vypýtal a ten mu ich dal. Okresný súd v Bratislave nevysvetlil, prečo Kočnerovi vyhovel.

14. máj 2018

Markíza podala trestné oznámenie na Kočnera a Ruska pre podozrenie z falšovania cenných papierov. Polícia následne začína trestné stíhanie za zločin falšovania zmeniek.

16. jún 2018

Markíza dala podnet na Finančnú správu. Ak Kočner tvrdí, že zmenky sú pravé, daniari majú preveriť, či za ne aj odviedol daň. Chcú tak dokázať, že zmenky sú fiktívne.

20. júna 2018

Polícia zaistila Kočnera a o deň neskôr aj Ruska. Obvinila ich z falšovania cenných papierov.