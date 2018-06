Šokujúce prebudenie ženy v byte: Kým spala, zaútočila na ňu líška

Hrozný pohľad sa naskytol mladej britke Jodie Nailard (22). Vo svojom byte sa zobudila na obrovskú bolesť ruky.

Keď uvidela krv, prepadla panike. To však nebolo všetko! Na konci jej postele sedela líška, ktorá sa vkradla do jej bytu a napadla ju.

Ako každý večer, aj v osudnú noc si Jodie šla ľahnúť do postele vo svojom prízemnom byte. Nečakala, že zažije horor. Zatiaľ čo mladá kráska spala, do ruky ju pohrýzla líška. Po prebudení na ukrutnú bolesť uvidela svoju krvácajúcu ruku.

Žena nerozumela tomu, čo sa deje. Až po chvíľke si všimla nezvaného hosťa.povedala mladá žena. Chcela líšku vyplašiť a odohnať. Ako rýchlo vstala, kopla do nej. Líška vybehla von. Stále však stála vonku. Priateľ Jodie Harry King (23) začal hádzať vankúše, aby zviera úplne odplašil.

Do bytu sa asi zatúlala cez otvorené dvere na terase. Zo strachu z besnoty utekala Jodie do nemocnice, kde strávila dve noci. Na ruke mala 6 rán po uhryznutí. Dostala mnoho vakcín - proti besnote, tetanu i obrne. V uliciach Británie sa vyskytuje približne 30 000 mestských líšok, no útoky sú raritné.