Scéna ako z hororu: Otec sa vrhol pre syna do plameňov!

Diváci automobilových pretekov Late Model race - South Boston Speedway boli svedkami hrozivej nehody. Z automobilu začali šľahať plamene, pretekára zachránil duchaprítomný otec.

Predbehol aj záchranárov! Pretekár Mike Jones sa v zákrute dostal do kontaktu so súperovým automobilom. Spočiatku to nevyzeralo na až taký nebezpečný stret, z Jonesovho auta však vylietavali iskry a nakoniec skončilo celé v plameňoch.

Mike sa nevedel z horiaceho auta dostať von. Všetci však zbystrili zrak na bežiaceho muža v šortkách ktorý preskakoval betónové zábrany. Bol to Jonesov otec Dean, ktorý neváhal ani sekundu a bežal mu na pomoc.

Syna vytiahol z horiaceho pekla po 25 sekundách. Hrdina však aj po synovej záchrane pomáhal záchranným zložkám likvidovať požiar.

Napriek tomu mu možno hrozí trest za to, že na hasičov nepočkal a pustil sa do záchrany syna na vlastnú päsť.