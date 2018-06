Nádejný futbalista Ján († 18) sa utopil v štrkovisku: Smrť po vysnívanom titule

Obrovský smútok sa vznáša v týchto dňoch nad obcou Bánov (okr. Nové Zámky). Talentovaný futbalista, chalan s obrovským srdcom Ján Barták († 18) v utorok večer naposledy vydýchol pod hladinou vody miestneho štrkoviska.

Celý klub TJ Lokomotíva Bánov je v obrovskom šoku a nedokáže sa spamätať z tragédie. Jani, ako ho prezývali, bol pevnou súčasťou obranného valu dorasteneckého tímu, ktorý nedávno vyhral 5. ligu. Získanú trofej sa rozhodli venovať práve jemu.

Jani († 18) sa tešil na leto, po uzavretí známok mal už vybavenú brigádu. Najväčšiu radosť mu však robilo to, že futbalový klub TJ Lokomotíva Bánov, v ktorom pôsobil na poste obrancu, sa stal majstrom 5. ligy dorastu. „Už 12. mája sme proti Svätému Petru vyhrali 9:2, mali sme náskok 20 bodov a istý titul. Po poslednom kole doma proti Mužli 9. júna, kde sme vyhrali 8:0, sme dostali pohár,“ opisuje triumf ich tímu jeden z jeho kamarátov a spoluhráčov Filip.

Radosť zo zisku trofeje nemala konca-kraja, preťala ju však obrovská tragédia. V utorok večer sa partia kamarátov rozhodla vykúpať na miestnom štrkovisku v Bánove. Jani vošiel do vody, no na breh sa už nevrátil. Chlapca sa zo všetkých síl snažili zachrániť kamaráti, žiaľ, neúspešne.

Dojemné odkazy do neba

Mladí futbalisti sa namiesto osláv chystajú odprevadiť skvelého hráča na poslednej ceste. Kamarát Filip mu posiela do neba dojemný odkaz. „Milý Janko, prihováram sa ti do neba za celý náš majstrovský futbalový tím. Odišiel nám člen našej rodiny, ktorá len prednedávnom oslavovala spolu titul. Bez teba by sme to nikdy nedokázali. Nikdy by sme si nepomysleli, že v nedeľu odohráme na ihrisku posledný zápas. Vždy si bol ten, ktorý držal pokope kolektív a vedel si nás vyhecovať k lepším výkonom.

Číslo 4 ostane navždy legendou a nikdy nezabudneme na tvoj legendárny gól nožničkami. Navždy ostaneš v našich srdciach a nikdy na teba nezabudneme. Odpočívaj v pokoji,“ vyznal sa zo svojich pocitov Filip. Pridal sa k nemu Martin: „Bol si nielen skvelý človek, ale aj futbalista a najlepší obranca. Budeme za teba bojovať a dúfam, že o rok zdvihneme nad hlavu trofej venovanú tebe.“

Na skvelého futbalistu nedá dopustiť ani tréner. „Bolo mi cťou trénovať takého hráča, ktorý nechal vždy na ihrisku celé srdce. Nebol len úžasným hráčom, ale aj človekom. Je málo futbalistov, ako bol Janko, ktorí hrajú futbal so srdcom, a preto ostane v mojom srdci naveky,“ povedal so slzami v očiach tréner Peter Palacka.