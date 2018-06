Brazílií dal gól, no verí im: Vyhrajú, hoci sú pod tlakom!

Brazílske hviezdy majú v tabuľke E-skupiny iba bod. Dnes by si to mala odniesť Kostarika, hoci v jej bránke stojí Keylor Navas z Realu Madrid.

Bývalý skvelý čs. útočník Ladislav Petráš (71), ktorý skóroval proti Kanárikom na MS 1970 v Mexiku, nepripúšťa nič iné, ako víťazstvo favorita.

„Som zlý tipér, no podľa Boha a pravdy by mali vyhrať Brazílčania. Sú ale pod tlakom. Zranenie zanechalo na Neymarovi stopy. Mám rád individuality, ktoré vedia rozhodnúť zápas, ale proti Švajčiarom často zbytočne kľučkoval. Mal ísť viac do kombinácií. Naši hráči sa v súboji jeden proti jednému zasa radšej otočia. To je ešte horšie,“ vraví s úsmevom Petráš.

Brazília potrebuje vyhrať, no podľa neho sa nepustí do bezhlavej ofenzívy. „Každá chyba sa môže vypomstiť. Kostarika nemá v krvi iba bránenie. Nebude to z jej strany otvorená partia. Skôr rozumná, na hranici rizika.“ Petráša nenadchol videoasistent. „Nie je to šťastné riešenie. Kamery v bránke sa ešte dajú akceptovať. Fauly či simulovanie neodhalí žiadna technika. Rozhodujúci je ľudský faktor – rozhodca.“

Brazíliu si vždy rád pozrie. Jedinú spomienku na svoj gól proti nej už nemá. „Dres som si vymenil s kapitánom Carlosom Albertom. Požičal som ho raz trénerom Slovana, keď bol ešte Dubovský žiakom. Vraj im ho ukradli. Ani kopačky mi neostali. Rýchlo sa rozpadli.“ Keď sedí spolu s Jozefom Adamcom, rád pripomína, že na svete sa nenájdu dvaja ľudia ako oni, čo dali Brazílii štyri góly. O svojej soche v Mexiku vraj nič nevie. „Kamaráti mi hovorili, že ju videli v časopise. Podľa nich tam na ulici stojí.“