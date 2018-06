Radivojevič otvorene: Toto si myslím o maďarských mužstvách!

O ďalší rok sa rozhodol predĺžiť si hokejovú kariéru skúsený útočník Branko Radivojevič (37). Okrem toho, že naďalej bude obliekať dres Dukly Trenčín, už niekoľko týždňov zastáva aj funkciu športového riaditeľa klubu. V rozhovore prezradil aj to, čo si myslí o účasti dvoch maďarských mužstiev v budúcom ročníku Tipsport ligy!

Veľmi ste po prehratom finále rozmýšľali nad tým, či si ešte o rok predĺžite hráčsku kariéru?

- Samozrejme, že prehrať titul v siedmom domácom zápase veľmi mrzelo, ale povedal som si, že telo ešte nemám také unavené, aby som skončil. Keby sme vyhrali titul, tak som bol rozhodnutý, že kariéru ukončím. Takto som si povedal, že to ešte rok skúsim, navyše kostra tímu zostala, takže sa teším na novú sezónu.

V Trenčíne bol v závere sezóny doslova hokejový ošiaľ. Veríte, že taký záujem o hokej bude v meste pokračovať?

- Musíme ako hráči urobiť všetko pre to, aby sme opäť prilákali divákov na tribúny a znovu hrali pekný hokej.

Okrem toho, že budete naďalej pôsobiť v Dukle ako hráč, tak máte aj novú funkciu, a to pozíciu športového riaditeľa. Aké náročné bolo získať do kádra nových hráčov a udržať aj tých starých?

- Mal som to dosť uľahčené, keďže po vlaňajšej výbornej sezóne mali chalani záujem ostať v tíme a predĺžili zmluvy. Káder sme doplnili ďalšími kvalitnými menami ako Milan Bartovič či Mário Bližňák. Mužstvo vyzerá sľubne, ale musíme to potvrdiť aj výkonmi na ľade.

Spomínaných dvoch hráčov ste dotiahli do klubu práve vy. Aj ste to konzultovali s trénermi?

- Samozrejme, všetko riešime spoločne s trénermi a vedením klubu. Nie je to tak, že iba ja rozhodujem a tak by to malo fungovať.

Máte na štadióne aj svoju kanceláriu?

- To nie (smiech). Chodím iba do kabíny ako hráč.

Čo vravíte na to, že budúci ročník budú štartovať v lige aj dva maďarské kluby?

- Môj názor teraz je taký, že by sme mali hrať ligu iba so slovenskými mužstvami. Nemyslím si, že maďarské kluby budú nejakým prínosom, ale možno po konci sezóny zmením názor a poviem, že som sa mýlil.

O rok budú na Slovensku majstrovstvá sveta. Je šanca, že by ste si ešte predsa len obliekli reprezentačný dres?

- Nie, ja už som reprezentačnú kapitolu uzavrel dávno. Po tejto sezóne som bol dosť vyčerpaný, neviem si predstaviť, že by som mal ešte hrať na šampionáte. Treba dať šancu mladším tak, ako to túto sezónu robil Craig Ramsay.

Vizitka:

Branko Radivojevič

narodený: 24. novembra 1980 v Piešťanoch

post: útočník

kluby: Trenčín, Belleville Bulls, Springfield, Phoenix, Philadelphia, Vsetín, Luleä, Minnesota, Spartak Moskva, Mytišči, Nižnekamsk, Slovan, Liberec, Trenčín

najväčšie úspechy: striebro MS (2012), bronz MS (2003), majster českej ligy s Libercom (2016)