Veľký záujem o Lobotku: Zahrá si s hviezdnym Brazílčanom?

O slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku (23) je v prestupovom období poriadny záujem. Podľa španielskeho portálu do hry vstúpil aj francúzsky gigant PSG.

Ak by ho v Paríži chceli, museli by riadne zaplatiť! S Celtou vo februári podpísal novú zmluvu. V nej je výkupná klauzula 50 miliónov eur. O Lobotku sa zaujímal Inter Miláno, dosť sa hovorilo aj o prestupe k Hamšíkovi do jeho Neapolu. Španielsky portál Football-espana však prišiel so správou, že o záložníka Celty Vigo má záujem parížsky gigant PSG.

Parížania údajne sledujú slovenského reprezentanta už dlhšiu dobu. Ak by sa prestup uskutočnil, mohol by si Lobotka zahrať aj s hviezdnym Neymarom, ktorý v klube parížskeho majstra pôsobí.

Lobotkovi by mohlo v rozhodovaní pomôcť aj to, že PSG má v lige len tie najvyššie ambície a v ich tíme by si zahral aj vytúženú Ligu Majstrov.